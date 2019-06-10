劉香慈辣穿高衩牛仔裙…往下看「多一顆頭」！　網笑歪：男人的天性

記者韓景樺／綜合報導

「最美士官長」劉香慈和永信藥品小開Vick結婚3年，婚後育有一子Teddy，當媽後的她經常透過社群網站分享育兒日常，吸引不少粉絲關注。10日她PO出一張Teddy想鑽進她裙底的照片，搞笑喊話：「兒子，你回不去了！」要兒子別想再鑽回媽媽肚子裡，母子互動讓許多網友大呼可愛。

▲劉香慈兒子想鑽進媽媽的裙底。（圖／翻攝自IG／劉香慈）

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劉香慈10日在IG曬出和兒子的有趣互動，只見穿著高衩牛仔洋裝的她靠在櫃子上，而Teddy則好奇地抓著開衩的2片裙襬，下一秒更直接把2片裙子掀開，整顆頭探進媽媽裙內。大概是怕蹲著重心不穩會摔倒，Teddy的2隻小手還緊緊抓住劉香慈的腿，讓她好氣又好笑。

▲劉香慈兒子想鑽進媽媽的裙底。（圖／翻攝自IG／劉香慈）

對於兒子的「探索行為」，劉香慈也忍不住對Teddy喊話，指人生中有許多事都是種化學變化，「就像媽媽把你生下來就是化學變化，所以，別想了，你回不去了！」幽默解讀兒子的舉止，也讓網友大讚好可愛。有人意有所指笑說Teddy這麼做是「男人的天性」、「想鑽回去」，也有網友分享個人經驗，「我嫂嫂的兒子也是一樣，如果嫂嫂穿裙子就會去翻媽媽的裙子！天啊！」

▲網友看了也笑歪，直說劉香慈兒子好可愛，「想鑽回去」。（圖／翻攝自IG／劉香慈）