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景甜宣布分手後首發聲！　「找到更好的自己」網讚：回得漂亮

記者韓景樺／綜合報導

大陸女星景甜9日宣告情斷桌球選手張繼科，小倆口公開戀愛僅1年半時間就分手，讓不少粉絲感到惋惜。而事隔1天，女方出席活動時被問到感情話題，她大方以一句「人生會有順境逆境，用感恩的心去面對人生經歷」做回應，被讚回答得很大氣，「分手後更美了」。

▲▼景甜和張繼科交往1年半宣告分手。（圖／翻攝自微博／景甜、張繼科）

▲景甜和張繼科交往1年半宣告分手。（圖／翻攝自微博／景甜、張繼科）

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景甜和張繼科在2018年3月公開牽手照認愛，但今年5月她赴坎城參加影展時，就爆出小倆口情變消息，更有傳言指出男方已經換掉了微信上的情侶大頭照，更把定情刺青除去。謠言傳得沸沸揚揚，景甜也在9日透過微博發文：「感恩曾經相遇，願今後一切安好。」證實雙方情逝分手。

▲景甜和張繼科分手了。（圖／翻攝自景甜微博）

▲景甜9日發文證實和張繼科分手了。（圖／翻攝自微博／景甜）

而10日景甜出席「VogueFilm時裝電影盛典」，受訪時不免被問到感情話題，主持人更以她發文內容曖昧詢問：「最近對於感恩這個話題是不是有一些感觸？」讓景甜先是尷尬一笑，隨即大方回答，不只是最近才有感觸，其實一直以來都覺得人生有陰晴圓缺、順境逆境，「這都是我們決定不了的」，但不管遇到什麼事，「相信每天都值得感恩」。

當被問到「心目中理想的關係」時，景甜沉默了下，似乎是覺得有些難以形容，但她仍盡力回答，認為每個人對理想關係的定義都不同，但於她而言是「能夠找到更好、更完整的自己」。

▲▼景甜10日出席活動，回答對理想關係的看法。（圖／翻攝自微博／娛樂有飯）

▲▼景甜10日出席活動，回答對理想關係的看法。（圖／翻攝自微博／娛樂有飯）

▲景甜10日出席活動，被問到對理想關係的看法，她露出尷尬一笑。（圖／翻攝自微博）

網友們看了也紛紛為她打氣，認為景甜人美情商高，想法也很正面，「真的是分手見人品，景甜回答的真好」、「一個敢問，一個敢答，分手很正常，各自安好就行了」、「大甜甜回答的（得）非常漂亮」、「用感恩的心面對生活，甜甜一定會找到更好更完整的自己」。

▲▼網友讚景甜回答得很大氣。（圖／翻攝自微博／娛樂有飯）

▲網友讚景甜回答得很坦然大氣。（圖／翻攝自微博／娛樂有飯）

►景甜10日出席活動受訪片段。（如遭刪除請見諒）

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