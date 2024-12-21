「狼人殺女神」出國滑雪狂摔飛！　陷挫敗求解發文：如何克服？

記者王靖淳／綜合報導

女星梁以辰在節目《娛樂百分百》狼人殺單元表現亮眼，因此獲得「狼人殺女神」封號，平時用心經營社群的她，最近出國滑雪，不過卻因難以掌握重心，導致連摔兩次，因此她在IG限動發文附上自己坐在雪地上的照片，向前輩們求解克服顛簸的妙招。

▲梁以辰。（圖／翻攝自Instagram／yi_chan_liang）



照片中，梁以辰坐在滑雪場地上，畫面能見到她身穿淡紫色的滑雪服，腳踩滑雪靴，雪板放在前方，旁邊還有一雙橘色滑雪手套，顯示她剛經歷一場滑雪挑戰。照片背景的雪面隱約可見些許不平的痕跡，突顯雪道凹凸不平的特點。整體畫面透露出她在學習滑雪過程中遭遇挫敗後的反思與休息的時刻，並以俏皮的文字向滑雪前輩們求助如何克服挑戰。

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▲梁以辰滑雪摔倒。（圖／翻攝自Instagram／yi_chan_liang）

梁以辰近日挑戰滑雪運動，不過卻在初級雪道上遭遇挫敗，讓她忍不住在IG限動上向滑雪高手們求助。她坦言原以為初級道是個相對安全的練習場所，但卻隱藏著不少小危機，尤其是雪道中的凹凸不平和S彎設計，讓她連續摔倒兩次。梁以辰在文中詢問滑雪前輩，「如何克服雪道中高凸不平的顛簸？」並直言S彎容易讓她重心跑掉，整體滑雪過程讓她頗為挫敗，形容當天為「挫敗日」。