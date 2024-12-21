黃小柔遇酸民嗆「信教的更會說謊」　公開截圖不忍了：水軍嗎？

記者王靖淳／綜合報導

女星黃小柔最近發文證實，先前在節目爆料某女星私下無禮、搭火車佔位的人是啦啦隊女孩林襄、林穎樂其中一人，消息曝光後引發外界討論。昨（20）日她突然發文坦言今年是她出道以來事情最多的一年，甚至沒心情過聖誕節。貼文曝光後，出現網友留言開嗆「信教的更會說謊」，為此，她今（21）日將對方的留言截圖後PO上IG限動，哭笑不得表示：「請問這是水軍嗎？」

▲黃小柔。（圖／翻攝自Facebook／黃小柔）

透過黃小柔公開的截圖可見到，一名酸民在她臉書最新貼文底下留言，並以激烈言辭批評信教人士，直指「信教的更會說謊，我遇到的經驗，還被背後捅刀子。」用語激烈充滿情緒，似乎針對特定族群發洩不滿。面對如此直接的指控，黃小柔展現冷靜態度，以一句「請問這是水軍嗎？」回應。不只化解尖銳的言語攻擊，還藉此幽默點出網路上可能存在的刻意抹黑或攻擊行為。

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▲黃小柔會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／黃小柔）

事實上，黃小柔昨（20）日在臉書發布一篇感性長文，她提到，今年是自己出道以來最忙的一年，不只處理家中瑣事，還在9月不慎摔裂左腳，臥床一個半月期間她完成《網紅崛起》劇本創作。隨後，更首次挑戰統籌、編劇與監製的重任，帶領團隊完成這部戲劇作品。除了繁忙的工作，黃小柔坦言，媽媽的健康問題成為她心中最放不下的大事。她透露，母親近期因卵巢腫瘤與腎臟腫瘤接受多次治療，過程漫長又艱辛，因此她感謝醫院醫療團隊悉心診治，最終順利完成治療，讓媽媽出院返家休養。

▲黃小柔被網友嗆說謊。（圖／翻攝自Instagram／huang_roro）

經歷過一連串挑戰後，黃小柔終於迎來與孩子們提前共度聖誕節。她表示，孩子們早早提醒她準備慶祝行程，儘管她一度只想在家好好休息，但最後還是答應孩子們一起過節，「當然，最後還是有答應孩子們慶祝聖誕節，因為這個平安夜得來不易，我要好好珍惜身邊的所有，今晚可以選一部電影，開瓶紅酒慶祝放鬆的喝一杯吧～辛苦了！」