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吳淡如「路邊餐車煎蛋」畫面曝光！　被網友虧：還是拿筆就好

記者蔡宜芳／綜合報導

作家兼主持人吳淡如熱愛學習，在取得大陸湖南大學的歷史博士學位後，她又到中歐國際工商學院攻讀工商管理博士課程。她21日突然曬出在路邊餐車煎蛋的影片，表示自己常幻想變換職業，不過她下廚的樣子讓網友直呼「還是拿筆就好」。

▲▼吳淡如「路邊餐車煎蛋」畫面曝光！網虧：還是拿筆就好。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）

▲吳淡如逛市場遇到台灣人經營的餐車。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）

吳淡如表示，自己在早上七點多就起床，完成了該做的事情後，便到四會的市場閒逛。她在市場中遇到一位賣台灣漢堡的年輕人，買了一個三明治，覺得味道很有家鄉的感覺，「他讓我表演一下漢堡煎蛋裡面的煎蛋，過一下餐車老闆的癮頭。」

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吳淡如分享了自己煎雞蛋的影片，坦言喜歡嘗試不同的事物，經常幻想變換職業，「如果我也去賣早餐的話，應該可以得到很多人生經歷來寫故事吧。」不過，她也笑說因為自己動作很不俐落，很快就被「fire」了。

▲▼吳淡如「路邊餐車煎蛋」畫面曝光！網虧：還是拿筆就好。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）

▲▼吳淡如久未下廚，煎蛋動作不是很俐落。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）

▲▼吳淡如「路邊餐車煎蛋」畫面曝光！網虧：還是拿筆就好。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）

吳淡如的影片PO出後，引來不少網友笑虧「嗯...一看就不是太嫻熟」、「還是拿筆好了」、「還是動頭腦比較適合內」、「我以為要把蛋砸爛了」。吳淡如則坦承自己已經非常久沒有下廚，「我自己看了影片也這麼認為。」

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