小禎抱怨胡瓜「拍照隆重莊嚴」　曬成果翻白眼：可以直接搬走燒了

記者王靖淳／綜合報導

綜藝天王胡瓜攜手女兒小禎（胡盈禎）、兒子胡釋安主持實境節目《胡來旅行社》，今（21）日迎來殺青，小禎透過IG發文寫下心情，並附上爸爸幫她與弟弟拍的合照，不過她似乎對成果照不是很滿意，「是不是顯得隆重又莊嚴？可以直接搬走燒了。」最後更加上翻白眼的表情符號。貼文曝光後，許多網友紛紛留言表示被逗樂。

▲小禎抱怨胡瓜拍照技術很糟。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）

照片中，小禎與弟弟站在一片花叢與黃色帳篷旁，兩人對鏡頭露出微笑。小禎身穿黑色連帽羽絨外套，頭上戴著黑色的熊耳造型帽，整體造型保暖又俏皮。胡釋安則穿著卡其色外套內搭灰色連帽上衣，下身搭配白色長褲。為此，小禎坦言這次節目的拍攝，彌補過去與爸爸沒有好好旅遊的遺憾，在最後一站，她特別請對方為他們姊弟倆拍一張合照。然而，當她看到照片時不禁幽默表示，畫面隆重又莊嚴，甚至笑說姊弟倆彷彿能直接被搬走焚燒，誇張形容逗樂不少網友。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲胡瓜攜手兒女主持實境節目《胡來旅行社》。（圖／記者屠惠剛攝）

貼文及照片曝光後，有人留言大讚胡瓜「好可愛」，甚至有人認為這拍照技術「太前衛」，還有網友笑稱，「花對焦得很清楚，他可能只是想拍花而已。」照片中，原本應該以小禎與胡釋安為焦點的畫面，卻意外將焦點放在前景的花上，讓背景中的人顯得模糊。此外，有網友戲稱這是「瓜式幽默」，認為這樣的作品值得留念。不過，胡瓜的這次的創意拍照，也讓不少人開玩笑地建議：「還是不要讓爸爸拍照好了。」