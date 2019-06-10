ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

辛龍戴上墨鏡「撞臉阿達」相似度95%！　本尊看到嚇傻眼

記者林彥君／台北報導

辛龍日前上阿達主持的狼谷競技台《Game什麼東西》，每集和不同來賓演短劇、打遊戲，辛龍不論是身材、髮型和鬍子都和阿達雷同，就像「30年後的阿達」，兩人戴上墨鏡後，相似度高達95%，不只全場笑翻，連阿達都看傻眼，直呼「太神了！」

▲▼辛龍和阿達。（圖／狼谷競技台提供）

▲辛龍和阿達撞臉。（圖／狼谷競技台提供）

辛龍在短劇登場時，自稱從30年的時空穿越回來找阿達，希望他好好努力，才能扭轉未來的命運，還恐嚇阿達說：「未來的你，過得超級不好！」阿達在被恐嚇後，開始想著要改變命運，甚至把腦筋放在運動彩券和樂透上。

請繼續往下閱讀...

▲▼辛龍和阿達。（圖／狼谷競技台提供）

▲辛龍上阿達的節目。（圖／狼谷競技台提供）

其中辛龍還建議阿達改變未來的婚姻狀況，陳瑀希（小茉莉）聞言竟脫稿演出：「我們都知道你的伴侶是誰，就是……LU…」急得阿達連忙阻止她繼續說下去，直呼：「我在劇裡的人設是萬年單身魯蛇好嗎！」辛龍也鼓吹阿達積極聯誼，找新的對象，如果長時間單身，「未來的你右手會變得很強壯，可以參加世界腕力比賽。」阿達激動說：「我要得那個獎幹嘛啦！」

▲▼辛龍和阿達。（圖／狼谷競技台提供）

▲辛龍和阿達在節目中演短劇。（圖／狼谷競技台提供）

主持群之一的實況主大魚，短劇演完後還對阿達說：「演完這集再看你，好像變瘦了！」只見阿達語塞看著辛龍，辛龍馬上故作憤怒：「妳意思是我比較胖嗎？」後來兩人聽大家說他們的相似度破表，馬上互誇長得帥、互誇聰明，合照時還故意做出相同且對稱的姿勢和表情，一旁何美、瑀希、樓心潼忍不住說：「實在太像了！這照片太經典。」節目11日晚上9點，在中華電信MOD 210頻道播出。

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

推薦閱讀

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

陳芳語根本超有料！穿這樣喝酒「半球全看光」網瘋了：誰頂得住

陳芳語根本超有料！穿這樣喝酒「半球全看光」網瘋了：誰頂得住

《RM》cos漫威英雄！李光洙扮「格魯特」一出場笑哭　宋智孝絕美複製葛摩菈

《RM》cos漫威英雄！李光洙扮「格魯特」一出場笑哭　宋智孝絕美複製葛摩菈

馬如龍一生救豬哥亮3次！　李㼈遭90人包圍…他一出面兄弟秒退

馬如龍一生救豬哥亮3次！　李㼈遭90人包圍…他一出面兄弟秒退

「五月天團寵」過世！5天內病情急遽惡化　瑪莎妹妹淚別：蔡桃貴永遠離開了

「五月天團寵」過世！5天內病情急遽惡化　瑪莎妹妹淚別：蔡桃貴永遠離開了

《Voice3》分屍殺人魔揭曉！曾差點被「金秘書」朴敏英勒死

《Voice3》分屍殺人魔揭曉！曾差點被「金秘書」朴敏英勒死

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

獨家／邵雨薇演唱會被酸難聽！　回家大哭「心情很複雜」

獨家／邵雨薇演唱會被酸難聽！　回家大哭「心情很複雜」

特稿／馬如龍叱吒演藝圈50年　沛小嵐堅持9日含淚送摯愛

特稿／馬如龍叱吒演藝圈50年　沛小嵐堅持9日含淚送摯愛

獨家快訊／馬如龍肺腺癌病逝新光醫院！　享壽80歲　

獨家快訊／馬如龍肺腺癌病逝新光醫院！　享壽80歲　

專訪／明日花綺羅G奶被他整隻手壓住：但我不想破壞關係...

專訪／明日花綺羅G奶被他整隻手壓住：但我不想破壞關係...

唐綺陽運勢／雙子「感情像坐雲霄飛車」！4星逆行真相大白的機會來了

唐綺陽運勢／雙子「感情像坐雲霄飛車」！4星逆行真相大白的機會來了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

陳芳語根本超有料！穿這樣喝酒「半球全看光」網瘋了：誰頂得住

《RM》cos漫威英雄！李光洙扮「格魯特」一出場笑哭　宋智孝絕美複製葛摩菈

馬如龍一生救豬哥亮3次！　李㼈遭90人包圍…他一出面兄弟秒退

「五月天團寵」過世！5天內病情急遽惡化　瑪莎妹妹淚別：蔡桃貴永遠離開了

《Voice3》分屍殺人魔揭曉！曾差點被「金秘書」朴敏英勒死

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

獨家／邵雨薇演唱會被酸難聽！　回家大哭「心情很複雜」

特稿／馬如龍叱吒演藝圈50年　沛小嵐堅持9日含淚送摯愛

獨家快訊／馬如龍肺腺癌病逝新光醫院！　享壽80歲　

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

阿達, 辛龍

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《阿斯達》蒙面男是186花美帥哥！本尊跟「少女時代」有關係
  2. 當年追到老婆的秘訣！梁家輝「半空中」把頭埋她大腿裡
  3. 周潤發前妻「59歲穿高衩泳裝」！　度假辣照腿根全露…網驚呆：比女兒好看
  4. 許富凱「孔劉」新髮型　粉絲搶拍「愣一下」：原來是水島太太！
  5. 王陽明海邊低頭撿垃圾！　蔡詩芸「寵夫舉動」閃翻
  6. 賀一航生前最後錄影「安迪也來了」　化妝師親睹衝上前…阿娥淚崩
  7. 辛龍戴上墨鏡「撞臉阿達」相似度95%！　本尊看到嚇傻眼
  8. 馬如龍病逝...張魁告別50年老友　心疼沛小嵐：家中大樹倒下
  9. CLC專場粉絲見面會7月登台！票價分3種還有擊掌、合照大放送
  10. 圖多！HowHow高清婚紗照　和阿福站超遠「不熟」尷尬畫面笑翻網

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366