辛龍戴上墨鏡「撞臉阿達」相似度95%！　本尊看到嚇傻眼

記者林彥君／台北報導

辛龍日前上阿達主持的狼谷競技台《Game什麼東西》，每集和不同來賓演短劇、打遊戲，辛龍不論是身材、髮型和鬍子都和阿達雷同，就像「30年後的阿達」，兩人戴上墨鏡後，相似度高達95%，不只全場笑翻，連阿達都看傻眼，直呼「太神了！」

▲辛龍和阿達撞臉。（圖／狼谷競技台提供）

辛龍在短劇登場時，自稱從30年的時空穿越回來找阿達，希望他好好努力，才能扭轉未來的命運，還恐嚇阿達說：「未來的你，過得超級不好！」阿達在被恐嚇後，開始想著要改變命運，甚至把腦筋放在運動彩券和樂透上。

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▲辛龍上阿達的節目。（圖／狼谷競技台提供）

其中辛龍還建議阿達改變未來的婚姻狀況，陳瑀希（小茉莉）聞言竟脫稿演出：「我們都知道你的伴侶是誰，就是……LU…」急得阿達連忙阻止她繼續說下去，直呼：「我在劇裡的人設是萬年單身魯蛇好嗎！」辛龍也鼓吹阿達積極聯誼，找新的對象，如果長時間單身，「未來的你右手會變得很強壯，可以參加世界腕力比賽。」阿達激動說：「我要得那個獎幹嘛啦！」

▲辛龍和阿達在節目中演短劇。（圖／狼谷競技台提供）

主持群之一的實況主大魚，短劇演完後還對阿達說：「演完這集再看你，好像變瘦了！」只見阿達語塞看著辛龍，辛龍馬上故作憤怒：「妳意思是我比較胖嗎？」後來兩人聽大家說他們的相似度破表，馬上互誇長得帥、互誇聰明，合照時還故意做出相同且對稱的姿勢和表情，一旁何美、瑀希、樓心潼忍不住說：「實在太像了！這照片太經典。」節目11日晚上9點，在中華電信MOD 210頻道播出。