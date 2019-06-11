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賀一航過世...曾治豪遭酸「爸死了還工作」　他無奈曝背後原因

記者林彥君／台北報導

賀一航3日病逝，兒子曾治豪昨（10日）晚已打起精神開始上通告，曾治豪今上狼谷競技台《FIVE鬪！龍虎門》，他透露爸爸生前曾告訴他，藝人不管遇到什麼情況都要工作，「這兩天看到鄉民在貼文下方留言，『你爸死了還出來工作。』還引起正反方筆戰，心情有受影響，因事前有跟媽咪說要工作，她說好。」

▲賀一航兒子：我爸爸不能換！　父病逝前一天…曾治豪IG寫2字曝心聲。（圖／翻攝自曾治豪臉書）

▲賀一航和兒子曾治豪。（圖／翻攝自曾治豪臉書）

曾治豪無奈地說，爸爸9日頭七時間在上午，在15日爸爸的告別式前工作沒有影響到家裡的後事，「我跟公司說幫我接工作沒關係，還是要繼續搞笑，藝人本來就不是正常人，正常人不會當藝人，節目喊321，馬上就要進入狀態，難過要等爸爸告別式之後再思念，相信爸爸已經跟著耶穌，並在我的心中。」

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▲▼曾治豪 。（圖／狼谷競技台提供）

▲曾治豪已開始上節目 。（圖／狼谷競技台提供）

因為賀一航沒辦過演唱會，告別式將會以演唱會方式呈現，主持人是節目搭檔白冰冰，曾治豪笑說：「爸爸的歌紅的只有一首《媽媽請你不通痛》，無法辦演唱會，我將會有一段演出，爸爸是喜劇泰斗、笑匠，我們不會把儀式辦得太可憐，雖然難過在所難免。」

曾治豪說這兩天才接受爸爸過世的事實，「我跟媽媽說『這好像一場夢』，夢可以醒嗎？已經是事實了，我會接受。」曾治豪原預計今年會發片，目前則會先暫緩，「一次來太多，我可能會腦神經衰弱。」

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