馬如龍兒哽咽「拼鬥一周失敗了」　淚訴：爸化療時和正常人一樣

記者林彥君、李欣容／新北報導

馬如龍昨（9日）病逝於新光醫院，享壽80歲。兒子黃士庭今（10日）下午對外說明，黃士庭談到爸爸一度哽咽，表示爸爸4月底時到醫院做檢查，5月初篩檢出患神經內分泌腫瘤，「檢查出來很意外，在上個月發生我姪子的事情，在當時爸爸沒有插過管，身體健康，直到檢查出腫瘤，才開始化療。」

▲馬如龍兒子出面受訪忍不住哽咽。（圖／記者季相儒攝）

黃士庭說，「在上月27日，爸爸住進新光醫院準備化療和檢查的準備，化療過程非常順利，食慾非常好，跟正常人一樣愛吃漢堡披薩，沒有副作用，沒想到當天出院晚上，他就開始肚子不舒服會痛，我發現不太對勁馬上送爸爸到急診，送急診發現腸子有破洞，需要做緊急手術，因為他才剛化療，但手術不得不做，因為有敗血症跡象，化療抑制了爸爸的白血球生成，跟病魔拼鬥一個多禮拜，最後雖然失敗了，但爸爸的鬥志孩子們都看到了。」

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▲馬如龍兒子黃士庭出面受訪。（圖／記者季相儒攝）

在馬如龍住進加護病房期間，為避免探病導致感染，所以病房只有媽媽進去探視，黃士庭則是隔著玻璃看爸爸，「當時爸爸白血球低下，已經檢測不到，非必要醫療，連主治都不進去，多一個人進去就多一個風險，爸爸最在乎是媽媽，表姑想進去，我們說不行，除非媽媽身體不好，才由我進去。」

▲馬如龍兒子說明爸爸病情。（圖／記者季相儒攝）

馬如龍在治療過程中都交代，不要讓他痛苦，所以不做積極的醫療，「不管葉克膜還是敗血症治療，我們都有向醫院提出希望不要讓爸爸痛，像奶奶一樣，自然地走不會痛，新光醫院對家屬的用心我們有體會，也給我們很多鼓勵，照爸爸意思讓他完成想走的那段路。」

▲黃士庭說明馬如龍病情。（圖／記者季相儒攝）

黃士庭表示因為事發突然，目前告別式時間和形式還未確定，但會火化，黃士庭說爸爸有交代在告別式時「在乎的人」都要到，「他喜歡的女兒、孫子，還有好朋友好兄弟，說一定要我通知親友，因為爸爸愛面子，但住院期間又怕朋友為他擔心，有和我提過生病不要打擾人家。」不過因為馬如龍生前崇尚環保，家屬謝絕花籃。