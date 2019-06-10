ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

馬如龍兒哽咽「拼鬥一周失敗了」　淚訴：爸化療時和正常人一樣

記者林彥君、李欣容／新北報導

馬如龍昨（9日）病逝於新光醫院，享壽80歲。兒子黃士庭今（10日）下午對外說明，黃士庭談到爸爸一度哽咽，表示爸爸4月底時到醫院做檢查，5月初篩檢出患神經內分泌腫瘤，「檢查出來很意外，在上個月發生我姪子的事情，在當時爸爸沒有插過管，身體健康，直到檢查出腫瘤，才開始化療。」

▲▼馬如龍兒子出面受訪。（圖／記者季相儒攝）

▲馬如龍兒子出面受訪忍不住哽咽。（圖／記者季相儒攝）

黃士庭說，「在上月27日，爸爸住進新光醫院準備化療和檢查的準備，化療過程非常順利，食慾非常好，跟正常人一樣愛吃漢堡披薩，沒有副作用，沒想到當天出院晚上，他就開始肚子不舒服會痛，我發現不太對勁馬上送爸爸到急診，送急診發現腸子有破洞，需要做緊急手術，因為他才剛化療，但手術不得不做，因為有敗血症跡象，化療抑制了爸爸的白血球生成，跟病魔拼鬥一個多禮拜，最後雖然失敗了，但爸爸的鬥志孩子們都看到了。」

請繼續往下閱讀...

▲▼馬如龍兒子黃士庭出面受訪。（圖／記者季相儒攝）

▲馬如龍兒子黃士庭出面受訪。（圖／記者季相儒攝）

在馬如龍住進加護病房期間，為避免探病導致感染，所以病房只有媽媽進去探視，黃士庭則是隔著玻璃看爸爸，「當時爸爸白血球低下，已經檢測不到，非必要醫療，連主治都不進去，多一個人進去就多一個風險，爸爸最在乎是媽媽，表姑想進去，我們說不行，除非媽媽身體不好，才由我進去。」

▲▼馬如龍兒子出面受訪。（圖／記者季相儒攝）

▲馬如龍兒子說明爸爸病情。（圖／記者季相儒攝）

馬如龍在治療過程中都交代，不要讓他痛苦，所以不做積極的醫療，「不管葉克膜還是敗血症治療，我們都有向醫院提出希望不要讓爸爸痛，像奶奶一樣，自然地走不會痛，新光醫院對家屬的用心我們有體會，也給我們很多鼓勵，照爸爸意思讓他完成想走的那段路。」

▲▼馬如龍兒子黃士庭出面受訪。（圖／記者季相儒攝）

▲黃士庭說明馬如龍病情。（圖／記者季相儒攝）

黃士庭表示因為事發突然，目前告別式時間和形式還未確定，但會火化，黃士庭說爸爸有交代在告別式時「在乎的人」都要到，「他喜歡的女兒、孫子，還有好朋友好兄弟，說一定要我通知親友，因為爸爸愛面子，但住院期間又怕朋友為他擔心，有和我提過生病不要打擾人家。」不過因為馬如龍生前崇尚環保，家屬謝絕花籃。

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

推薦閱讀

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

陳芳語根本超有料！穿這樣喝酒「半球全看光」網瘋了：誰頂得住

陳芳語根本超有料！穿這樣喝酒「半球全看光」網瘋了：誰頂得住

《RM》cos漫威英雄！李光洙扮「格魯特」一出場笑哭　宋智孝絕美複製葛摩菈

《RM》cos漫威英雄！李光洙扮「格魯特」一出場笑哭　宋智孝絕美複製葛摩菈

馬如龍一生救豬哥亮3次！　李㼈遭90人包圍…他一出面兄弟秒退

馬如龍一生救豬哥亮3次！　李㼈遭90人包圍…他一出面兄弟秒退

「五月天團寵」過世！5天內病情急遽惡化　瑪莎妹妹淚別：蔡桃貴永遠離開了

「五月天團寵」過世！5天內病情急遽惡化　瑪莎妹妹淚別：蔡桃貴永遠離開了

《Voice3》分屍殺人魔揭曉！曾差點被「金秘書」朴敏英勒死

《Voice3》分屍殺人魔揭曉！曾差點被「金秘書」朴敏英勒死

獨家快訊／馬如龍肺腺癌病逝新光醫院！　享壽80歲　

獨家快訊／馬如龍肺腺癌病逝新光醫院！　享壽80歲　

特稿／馬如龍叱吒演藝圈50年　沛小嵐堅持9日含淚送摯愛

特稿／馬如龍叱吒演藝圈50年　沛小嵐堅持9日含淚送摯愛

獨家／邵雨薇演唱會被酸難聽！　回家大哭「心情很複雜」

獨家／邵雨薇演唱會被酸難聽！　回家大哭「心情很複雜」

唐綺陽運勢／雙子「感情像坐雲霄飛車」！4星逆行真相大白的機會來了

唐綺陽運勢／雙子「感情像坐雲霄飛車」！4星逆行真相大白的機會來了

專訪／明日花綺羅G奶被他整隻手壓住：但我不想破壞關係...

專訪／明日花綺羅G奶被他整隻手壓住：但我不想破壞關係...

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

陳芳語根本超有料！穿這樣喝酒「半球全看光」網瘋了：誰頂得住

《RM》cos漫威英雄！李光洙扮「格魯特」一出場笑哭　宋智孝絕美複製葛摩菈

馬如龍一生救豬哥亮3次！　李㼈遭90人包圍…他一出面兄弟秒退

「五月天團寵」過世！5天內病情急遽惡化　瑪莎妹妹淚別：蔡桃貴永遠離開了

《Voice3》分屍殺人魔揭曉！曾差點被「金秘書」朴敏英勒死

獨家快訊／馬如龍肺腺癌病逝新光醫院！　享壽80歲　

特稿／馬如龍叱吒演藝圈50年　沛小嵐堅持9日含淚送摯愛

獨家／邵雨薇演唱會被酸難聽！　回家大哭「心情很複雜」

唐綺陽運勢／雙子「感情像坐雲霄飛車」！4星逆行真相大白的機會來了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

馬如龍, 黃士庭

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 演唱會被狂罵難聽！　邵雨薇曝「3崩潰主因」回家大哭
  2. 馬如龍兒「爸沒遺憾了」　黃士庭慟：他偷和媽說驚訝自己會罹癌
  3. 馬如龍對兒嚴厲：壓力來要扛！　黃士庭還原「只有沛小嵐能探視」真實情況
  4. 李千那砸300萬開火鍋店！　哥哥發豪語「拿金曲獎全店5折」
  5. 《玩很大》愛紗被安慰「走出離婚陰影」臉僵掉　聽到路嘉怡「這句話」哭了！
  6. 蔡桃貴「花童初體驗」穿這樣！小紳士Look　直接搶鏡新郎HowHow
  7. 李千那奶奶失智認不得她了！　「加護病房靠導管呼吸」
  8. 伯賢等7年首發solo專輯！時間點出爐...強碰雙人組隊友
  9. 馬如龍兒哽咽「拼鬥一周失敗了」　淚訴：爸化療時和正常人一樣
  10. 馬如龍交代「唯一後事」　兒子哽咽：他只要我們照顧好媽媽

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366