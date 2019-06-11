賀一航手機突然響！曾治豪目睹「心酸一幕」：Judy等爸爸接電話

記者林彥君／台北報導

賀一航3日病逝，曾治豪今（11日）上狼谷競技台《FIVE鬪！龍虎門》，談到Judy，曾治豪透露，這幾天有目睹Judy拿手機撥爸爸的電話，「我看到一幕真的很不捨，Judy媽媽拿著自己的手機，打LINE電話到爸爸的手機，電話突然響，她才說『我打得啦！看他會不會接。』他們真的很相愛。」

▲曾治豪在節目錄影前回應爸爸後事 。（圖／記者林彥君攝）

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曾志豪不捨地說：「爸爸的遺孀是Judy媽媽，爸爸把她留著，我有責任要去陪伴她。」賀一航生前常會用LINE發送「長輩圖」給親友，曾治豪笑說爸爸有101種的祝福，他昨天也傳了長輩圖給Judy，貼心的和Judy說：「來唷！現在換我傳長輩圖給妳。」

▲曾治豪上節目玩遊戲 。（圖／狼谷競技台提供）

▲賀一航和曾治豪相似度高。（圖／翻攝自Facebook／曾治豪粉絲團）

賀一航生前和Judy感情深厚，在一起的10多年來，每天24小時都要「黏在一起」，在賀一航過世前幾個月，賀一航常主動牽起Judy的手。曾治豪曾聽到親友說，Judy只是外出買水果，爸爸就會傳訊息給Judy問：「妳去哪裡？」、「去多久？多久回來？」爸爸非常需要她。

曾治豪長相幾乎複製賀一航，背影更完全認不出誰是父子，他笑說，Judy這幾天有和他說，「你不要太瘦，因為這樣就不像你爸爸了。」

▲曾治豪 。（圖／狼谷競技台提供）