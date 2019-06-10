ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳彥允感性「畢書盡是我的光」　下秒李玉璽幽默吐槽全大笑

記者盧薇淩／台北報導

日前發行新專輯《Be Better》的畢書盡，6月9日舉辦「Be Better」全台唯一見面簽唱會，吸引超過一千名粉絲到場支持。他獻唱3首歌曲，老鷹音樂特別安排了與粉絲互動的橋段，還有畢書盡的QA大哉問，更提早為下個月將邁入而立之年的畢書盡慶生，兩位師弟陳彥允與李玉璽驚喜現身，老鷹三少同台互相打氣許願要一起打拚、一起變老。

▲▼畢書盡簽唱會慶生，陳彥允李玉璽現身 。（圖／老鷹音樂）

▲畢書盡簽唱會慶生，陳彥允、李玉璽現身慶祝。（圖／老鷹音樂）
 
畢書盡演唱三首新歌《Better Fly》與《我比從前想你》、《除不盡的傷悲》，讓全場尖叫聲四起，看到粉絲的支持，他也特別宣布簽唱會將加場舉辦，詳細時間與地點將另外在官方社群公告。為了這場見面簽唱會，特別邀請幸運粉絲與畢書盡合作比賽比手畫腳的遊戲，為了每組粉絲朋友，畢書盡都很盡責的比動作與猜題，大秀模仿天分學各樣動物。
 
今年7月7日將要邁入三十而立的畢書盡，生日當天會在工作中度過，所以簽唱會上公司特別安排慶生會，由兩位師弟陳彥允與李玉璽端上蛋糕慶祝，這是繼過年特別節目之後，老鷹三少再度同台，引起現場粉絲一陣騷動。畢書盡感動地表示，希望未來老鷹三少能繼續一起向前走、一起努力，而陳彥允也感性地表示，「師兄是我的光」，但這段感性的談論立刻被李玉璽吐槽，「所以我們都被師兄的光芒曬黑了！」引起全場哄堂大笑。

請繼續往下閱讀...

▲▼畢書盡簽唱會慶生，陳彥允李玉璽現身 。（圖／老鷹音樂）

▲畢書盡和粉絲玩互動遊戲 。（圖／老鷹音樂）

進入而立之年，工作人員希望他能勇於面對自己，特意找來好友爆料糗事或是小毛病，工作人員連續爆出他熱愛噴香水以及不愛洗衣服，主持人笑稱這兩件事應該是有關聯的，但畢書盡立刻喊冤表示，「因為穿的衣服外表都很乾淨啊！」加上工作忙碌所以才晚洗衣服，但是他已進步到一周會洗一次衣服，請大家不要誤會他。
 
於是見面會在眾人齊聲的祝福下，畢書盡許下三十歲的願望，希望所有的家人們，所有支持他的朋友們都能身體健康，以及當然大家的事業、學業都能順利，看到大家都很好，對他來說就是最大的安慰。

▲▼畢書盡簽唱會慶生，陳彥允李玉璽現身 。（圖／老鷹音樂）

▲▼畢書盡7月將滿30歲。（圖／老鷹音樂）

▲▼畢書盡簽唱會慶生，陳彥允李玉璽現身 。（圖／老鷹音樂）

推薦閱讀

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

陳芳語根本超有料！穿這樣喝酒「半球全看光」網瘋了：誰頂得住

陳芳語根本超有料！穿這樣喝酒「半球全看光」網瘋了：誰頂得住

《RM》cos漫威英雄！李光洙扮「格魯特」一出場笑哭　宋智孝絕美複製葛摩菈

《RM》cos漫威英雄！李光洙扮「格魯特」一出場笑哭　宋智孝絕美複製葛摩菈

馬如龍一生救豬哥亮3次！　李㼈遭90人包圍…他一出面兄弟秒退

馬如龍一生救豬哥亮3次！　李㼈遭90人包圍…他一出面兄弟秒退

「五月天團寵」過世！5天內病情急遽惡化　瑪莎妹妹淚別：蔡桃貴永遠離開了

「五月天團寵」過世！5天內病情急遽惡化　瑪莎妹妹淚別：蔡桃貴永遠離開了

《Voice3》分屍殺人魔揭曉！曾差點被「金秘書」朴敏英勒死

《Voice3》分屍殺人魔揭曉！曾差點被「金秘書」朴敏英勒死

獨家快訊／馬如龍肺腺癌病逝新光醫院！　享壽80歲　

獨家快訊／馬如龍肺腺癌病逝新光醫院！　享壽80歲　

特稿／馬如龍叱吒演藝圈50年　沛小嵐堅持9日含淚送摯愛

特稿／馬如龍叱吒演藝圈50年　沛小嵐堅持9日含淚送摯愛

獨家／邵雨薇演唱會被酸難聽！　回家大哭「心情很複雜」

獨家／邵雨薇演唱會被酸難聽！　回家大哭「心情很複雜」

唐綺陽運勢／雙子「感情像坐雲霄飛車」！4星逆行真相大白的機會來了

唐綺陽運勢／雙子「感情像坐雲霄飛車」！4星逆行真相大白的機會來了

專訪／明日花綺羅G奶被他整隻手壓住：但我不想破壞關係...

專訪／明日花綺羅G奶被他整隻手壓住：但我不想破壞關係...

郭書瑤夜游超兇！連身泳裝側面挖空「深V開到胸下」　網辣暈：會溺水

郭書瑤夜游超兇！連身泳裝側面挖空「深V開到胸下」　網辣暈：會溺水

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

陳芳語根本超有料！穿這樣喝酒「半球全看光」網瘋了：誰頂得住

《RM》cos漫威英雄！李光洙扮「格魯特」一出場笑哭　宋智孝絕美複製葛摩菈

馬如龍一生救豬哥亮3次！　李㼈遭90人包圍…他一出面兄弟秒退

「五月天團寵」過世！5天內病情急遽惡化　瑪莎妹妹淚別：蔡桃貴永遠離開了

《Voice3》分屍殺人魔揭曉！曾差點被「金秘書」朴敏英勒死

獨家快訊／馬如龍肺腺癌病逝新光醫院！　享壽80歲　

特稿／馬如龍叱吒演藝圈50年　沛小嵐堅持9日含淚送摯愛

獨家／邵雨薇演唱會被酸難聽！　回家大哭「心情很複雜」

唐綺陽運勢／雙子「感情像坐雲霄飛車」！4星逆行真相大白的機會來了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

畢書盡, 李玉璽, 陳彥允, 老鷹三少

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 柯智棠開唱尾聲：忘說我入圍金曲了！　傻萌樸實逗樂粉絲
  2. 《黑澀會》大眼正妹「小湯唯」近況曝光！　新職業超驚人
  3. 周湯豪氣炸！惡人「超心機手法冒充詐騙」　還原經過怒：沒人當一回事
  4. 陳彥允感性「畢書盡是我的光」　下秒李玉璽幽默吐槽全大笑
  5. 《MIB星際戰警》+《X戰警》男神專訪特輯別錯過！理科太太被求婚過程爆笑還原
  6. 入圍大獎確定缺席金曲！　他們找「老爸們」代打上陣走紅毯
  7. 星爵「浪漫婚紗照」首曝光！加州秘辦奢華婚禮：最美好的一天❤
  8. 4年陪伴飛飛翔翔長大　小亨堡吐心裡話「我害怕以後」
  9. 「我以為是小狗！」27歲女歌手偷養馬來熊…牠餓壞爬窗嘶吼
  10. 《洛基》影集概念照曝光！時間線在「這一年」　粉驚：真的平行宇宙？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366