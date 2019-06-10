陳彥允感性「畢書盡是我的光」　下秒李玉璽幽默吐槽全大笑

記者盧薇淩／台北報導

日前發行新專輯《Be Better》的畢書盡，6月9日舉辦「Be Better」全台唯一見面簽唱會，吸引超過一千名粉絲到場支持。他獻唱3首歌曲，老鷹音樂特別安排了與粉絲互動的橋段，還有畢書盡的QA大哉問，更提早為下個月將邁入而立之年的畢書盡慶生，兩位師弟陳彥允與李玉璽驚喜現身，老鷹三少同台互相打氣許願要一起打拚、一起變老。

▲畢書盡簽唱會慶生，陳彥允、李玉璽現身慶祝。（圖／老鷹音樂）



畢書盡演唱三首新歌《Better Fly》與《我比從前想你》、《除不盡的傷悲》，讓全場尖叫聲四起，看到粉絲的支持，他也特別宣布簽唱會將加場舉辦，詳細時間與地點將另外在官方社群公告。為了這場見面簽唱會，特別邀請幸運粉絲與畢書盡合作比賽比手畫腳的遊戲，為了每組粉絲朋友，畢書盡都很盡責的比動作與猜題，大秀模仿天分學各樣動物。



今年7月7日將要邁入三十而立的畢書盡，生日當天會在工作中度過，所以簽唱會上公司特別安排慶生會，由兩位師弟陳彥允與李玉璽端上蛋糕慶祝，這是繼過年特別節目之後，老鷹三少再度同台，引起現場粉絲一陣騷動。畢書盡感動地表示，希望未來老鷹三少能繼續一起向前走、一起努力，而陳彥允也感性地表示，「師兄是我的光」，但這段感性的談論立刻被李玉璽吐槽，「所以我們都被師兄的光芒曬黑了！」引起全場哄堂大笑。

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▲畢書盡和粉絲玩互動遊戲 。（圖／老鷹音樂）



進入而立之年，工作人員希望他能勇於面對自己，特意找來好友爆料糗事或是小毛病，工作人員連續爆出他熱愛噴香水以及不愛洗衣服，主持人笑稱這兩件事應該是有關聯的，但畢書盡立刻喊冤表示，「因為穿的衣服外表都很乾淨啊！」加上工作忙碌所以才晚洗衣服，但是他已進步到一周會洗一次衣服，請大家不要誤會他。



於是見面會在眾人齊聲的祝福下，畢書盡許下三十歲的願望，希望所有的家人們，所有支持他的朋友們都能身體健康，以及當然大家的事業、學業都能順利，看到大家都很好，對他來說就是最大的安慰。

▲▼畢書盡7月將滿30歲。（圖／老鷹音樂）