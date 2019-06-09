黃明志小巨蛋合體《漂向北方》　虧王力宏「二度忘詞！」

記者關韶文／台北報導

「金曲歌王」王力宏《龍的傳人2060》世界巡迴演唱會台北站今（6/9）第二天在台北小巨蛋開唱。這場是《龍的傳人2060》第29場演出，特別嘉賓邀請黃明志，兩人飆唱《漂向北方》掀起演唱會高潮，沒想到王力宏又忘詞了。

▲▼王力宏小巨蛋舉辦《龍的傳人》演唱會。（圖／記者張一中攝）

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《龍的傳人2060》以科幻的大型太空艙作為炫目舞台場景，打造穿越時空的概念。是王力宏從出道24年以來，首度統籌包辦。王力宏特別在舞台LED投影過去24年來歷程回顧，並公開童年照及數張對他深具意義的相片。相隔八年再回到小巨蛋感觸多，他感性說：「時間總是在過了以後才感受到它流失的快，不過還好今晚我們又回來聚集在一起，可以讓時間暫停那麼一下子，這八年來，我的生活經歷很多，生命也多了很多重要的人。」

一開場，王力宏從大型太空艙現身，以《蓋世英雄》和《公轉自轉》兩首重新改編的歌曲作為開場，瞬間引爆現場氣氛。當唱到《A.I.愛》、《美》快歌段落時，炫目舞台效果瞬間讓小巨蛋成趴踢舞廳，二哥更與女舞者貼身熱舞，展現不同以往的一面。接著他坐在鋼琴前，一口氣連唱《你不在》、《心跳》、《如果你聽見我的歌》多首經典情歌組曲，突然霸氣脫掉外套，結實精壯的手臂肌肉完全現形。

▲▼黃明志擔任王力宏演唱會嘉賓。（圖／記者張一中攝）

演唱會中段，「大馬鬼才」黃明志驚喜助陣，二度擔任王力宏演唱會嘉賓的他，過去就曾公開喊話想合體攻蛋，黃明志說：「大家都還是想聽原唱，在福利秀的時候，感覺到大家在乎的不完全是好不好聽，聽的是感動，一份原汁原味的感動。」

沒想到一唱完，黃明志立刻虧，「你兩遍都忘詞，一個ABC這樣背這麼長的歌詞！」逗得全場哈哈大笑，黃明志接著說，「其實在之前的時候，聽力宏哥的歌曲影響我很多，看到一個紀錄片，力宏哥跑去山上和偏遠地區錄音，我就覺得長這麼帥不用做這些，所以我決定，接下來我要很認真做音樂。」