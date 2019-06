快訊／AKIRA、林志玲同步放閃！　切換3語甜喊：感謝祝福

記者吳睿慈/綜合報導

日本天團放浪兄弟成員AKIRA將女神林志玲娶回家,繼6日發文認愛後,他9日再度發文,向支持他們的粉絲致謝,貼心地用日、中、英文3種語言發文,甜蜜喊著:「我們會把這份祝福化成溫暖的力量,將愛、夢想與幸福傳遞給所有人。」據悉,小倆口現在美國度蜜月,享受兩人時光。

▲AKIRA於9日在官方臉書發文。(圖/翻攝自林志玲IG)

AKIRA於9日下午在官方臉書以日、中、英文3種語言發文,他先向粉絲表達感謝:「由衷感謝大家的祝福。」並溫暖地表示,會將祝福化為力量,傳遞給大家愛、夢想與幸福,也希望大家未來依舊能夠支持他們,再度發出簡短的宣言,留言區湧入大批粉絲為夫妻倆送上祝福。

▲▼林志玲、AKIRA夫妻同步發文。(圖/翻攝自林志玲、AKIRA IG)



隨後林志玲也在IG轉貼文章,並甜蜜喊著:「願世間所有的真心都能化為美好,所有的美好都能被真心以待。」文字裡充滿粉紅泡泡,夫妻同步發文放閃。

AKIRA於9日再度發文:



皆さま

この度は沢山の温かいメッセージ

誠にありがとうございました

皆様から頂いた祝福を力に変え

これまで以上に精を入れ躍進し

沢山のLove Dream & Happiness

をお届けしてまいります。

今後ともよろしくお願いします!

由衷感謝大家的祝福、

我們會把這份祝福化成溫暖的力量,將愛、夢想與幸福傳遞給所有的人。

也希望今後大家能繼續支持我們!

Thank you so much for all the blessings!!

We will cherish these warm wishes as we continue our pursuit for love, dreams, and happiness to share with all.

Thank you for all the support and we look forward to the wonderful journey ahead.

EXILE AKIRA