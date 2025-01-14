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吳婉君搭飛機「被地勤當孕婦」　寬鬆穿搭曝光她笑：我是邋遢女

記者王靖淳／綜合報導

女星吳婉君出演許多8點檔，憑著精湛的演技圈粉不少人，平時會透過社群記錄生活的她，今（14）日在限動發文曬出機場穿搭照，表示因寬鬆的打扮被地勤誤會懷孕。為此，她哭笑不得表示：「我只是個追求舒適感，帶點邋遢的輕熟女！」

▲▼吳婉君。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）

▲吳婉君穿太寬鬆被當孕婦。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）

透過吳婉君分享的照片可見到，她身穿一件寬鬆的連身上衣，還戴著一頂大檐帽和太陽眼鏡，整體造型舒適且自在。她正站在路邊，身後是一片廣闊的飛機跑道和停放的消防車，表情看起來十分開心和自在，除了一邊微笑之外，還一手拿著手提包，另一手高舉揮手，似乎正在享受她的旅行時光。

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▲▼吳婉君。

▲吳婉君會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）

吳婉君在照片中透露，當她穿著舒適的服裝在機場時，竟被地勤人員問及是否懷孕。為此她強調當今的孕婦穿著時髦，她只是個追求舒適感的普通女性，「拜託～人家現在孕婦都很辣很正好嗎！我只是個追求舒適感，帶點邋遢的輕熟女。」吳婉君表示，她選擇在搭機時穿著輕便舒適的衣物，以應對飛行的不適，「坐飛機那麼煎熬，機場穿搭舒服第一啦！」

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