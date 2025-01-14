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徐謀俊為BL劇首度獻身！挑戰「男男床戲」　CP親完羞認：停不下來

記者黃庠棻／台北報導

由KKTV、風度影業、然后成為光傳媒、達騰娛樂、共同投資出品的最新BL劇《印象 青春》，製作公司艾瑞克艾斯，監製張正芬，製作人辛誌諭，執行製作人陳奕，導演郝心翔，編劇林煒傑於今（14）日舉行開播記者會，主演徐謀俊、簡楨庭、朱宇謀和文威登都帥氣出席。

▲▼徐謀俊、簡禎庭、朱宇謀、文威登BL劇《青春印象》記者會。（圖／記者謝盛帆攝）

▲文威登（左起）、朱宇謀、徐謀俊、簡禎庭主演BL劇《印象 青春》。（圖／記者謝盛帆攝）

《印象 青春》主要在講述一位代課老師和一位小屁孩學生，因為教繪畫而不知覺得產生了情愫。編劇林煒傑也是前年演了《基因決定我愛你》這部戲後，開始嘗試寫劇本，沒想到第一次寫劇本就被電視台相中，立即就開拍。

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對於首次創作劇本的靈感來自何處，林煒傑說「最初，我想創作一個關於如何面對失去的故事，便寫下這段話作為起點，心痛是曾經擁有的證明。失去讓我們學會珍惜。」隨著故事逐漸展開，他開始思考該如何更具體地表達追憶與思念，便加入了繪畫創作這一元素。透過繪畫，主角們彼此相知相惜，攜手走過放下的旅程，最終學會珍惜當下，讓故事更添深度與溫度。

▲▼徐謀俊、簡禎庭、朱宇謀、文威登BL劇《青春印象》記者會。（圖／記者謝盛帆攝）

▲《印象 青春》舉辦首映記者會。（圖／記者謝盛帆攝）

而首次嘗試擔任執行製作人的陳奕則表示，因為2年多前接下《男公館》這個劇集的製作人，郝心翔導演建議他，要不要趁《男公館》還在籌備期，先到《印象 青春》見習，至少了解一下，直呼「所以我就在《印象 青春》開拍時候，跟劇組一起處理一些劇組的工作，包括人員的掌控、場地的租借和預算的安排等等。雖沒有全程的參與，但也學習不少。而且是一個無酬勞的執行製作人。」

另外，戲中4位主角也在《印象 青春》劇中嘗試了很多的挑戰，包括吻戲和床戲。徐謀俊之前就和韓星李時剛主演過《2020因為愛你》，但這一次豁出去獻「身」大膽演出螢幕床戲。拍攝前，他也觀看幾部BL泰劇的床戲片段，拍完之後看了畫面自己還覺得蠻美的。

▲▼徐謀俊、簡禎庭、朱宇謀、文威登BL劇《青春印象》記者會。（圖／記者謝盛帆攝）

▲《印象 青春》舉辦首映記者會。（圖／記者謝盛帆攝）

不僅如此，徐謀俊在《印象 青春》首次獻「身」也獻「聲」，入行快十年從來沒有唱過屬於自己的歌，這一次演唱了片頭曲〈眼中星河〉。第一次拍戲就演主角的簡楨庭，當初很擔心家人不能接受他演BL劇，沒想到媽媽看完劇本後比他還要興奮。

簡楨庭拍完吻戲後，覺得徐謀俊的唇很柔軟，吻起來甜甜的、很舒服，吻了就不想停下來。至於拍床戲那天，簡楨庭還特別喝了酒，讓自己有微醺的感覺。除了身體上的交流外，也感覺到兩人心理很貼近，這場床戲不管是對角色或是我本人來說，都是一次很好的體驗。

▲▼徐謀俊、簡禎庭、朱宇謀、文威登BL劇《青春印象》記者會。（圖／記者謝盛帆攝）

▲《印象 青春》舉辦首映記者會。（圖／記者謝盛帆攝）

朱宇謀和文威登在戲中是另一對CP；二人身材很好，平常就愛健身。朱宇謀曾是偶像團體出身，解散後朱宇謀就開始加入戲劇的演出，後來多次上了登上美妝節目，大談男性保養這一塊，一下子成為了美容達人。這一次首次接演BL劇，朱宇謀說「其實很開心當初試鏡時導演選上我，之前試了幾次BL劇都被打槍，理由包含年紀太大、過氣偶像。所以這次被選上，我特別的重視，做足了很多功課。甚至還主動和導演說要加演床戲」。

▲▼徐謀俊、簡禎庭、朱宇謀、文威登BL劇《青春印象》記者會。（圖／記者謝盛帆攝）

▲《印象 青春》舉辦首映記者會。（圖／記者謝盛帆攝）

為了這場床戲，朱宇謀還增重了5公斤的肌肉，體脂肪下降到8%，希望在肉體上呈現比較肌肉感的畫面；和朱宇謀一起搭配CP組的是台泰混血文威登也是第一次拍戲，坦言「讓我最深刻的一場戲就是第一天、第一場就是拍我和朱宇謀的吻戲。當天就在老街上拍的吻戲，因為是在戶外路上有蠻多國外觀光客，人來人往，老街上一整排也很多長輩經營的店面，還有阿公阿嬤看著我們拍吻戲，超尷尬的」。

文威登則是要克服首次拍戲的心情，還要克服旁邊觀看的人群，還好朱宇謀很快帶他進入狀況，拍完看了畫面覺得還不錯，蠻甜美的。至於拍床戲，文威登也特別減重，從71瘦到66公斤，笑說「拍的時候，朱宇謀跟我說放心交給他，所以當下就豁出去任由他宰割。」

《印象 青春》將於1月15日中午12:00開播，首週播出二集，播出平台有台灣KKTV、中華電信、MyVideo、海外於愛奇藝國際台、Viki播出、日本則由樂天、Video Market播出、韓國則事Heavenly。全世界包含台灣、日本、韓國、香港、澳門、泰國、美國、加拿大、澳大利亞、紐西蘭、英國、西班牙、墨西哥、智利、秘魯、哥倫比亞、阿根廷、巴西、葡萄牙等過20個地區都可以看得到。

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