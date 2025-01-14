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白家綺性感呼呼照來了　大膽預告「連在家都看不到」

記者葉文正／台北報導


2025《民視第一發發發》由時尚天后陳美鳳帶領，與白冰冰、陽帆、侯怡君、阿翔、白家綺、賴慧如、籃籃以及郭忠祐擔任主持人，於1/28除夕夜，分成四大段節目播出大開場表演「小龍報喜賀新春」。

▲白家綺性感入鏡噴火。（圖／民視提供）

▲白家綺性感入鏡噴火。（圖／民視提供）

其中NO.1女神白家綺帶領顏曉筠、李又汝、宜芳、張晏塵、吳欣樺在除夕夜給大家噴鼻血等級的《呼呼》，製作團隊全新訂製服裝、配件，在知名舞蹈老師-小朱老師的編排下，設計性感又電力十足的團舞。

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▲白家綺性感入鏡噴火。（圖／民視提供）

▲白家綺性感模樣在家裡看不到。（圖／民視提供）

可愛又直率的白家綺感謝觀眾喜歡說：「謝謝大家！不然我在家，也沒有這麼養眼的時候了」，還搞笑說因為除夕夜大家圍爐吃熱鍋，這時候幫大家「呼呼」，也提到希望這一段舞讓觀眾看完，不管去年遇到多少挑戰或困難，讓她們幫觀眾「呼呼」完可以充滿電力迎接新的一年，就像老公吳東諺不管在工作上累了還是帶小孩累了，都會來找我「呼呼」超甜蜜愛的宣言讓全場都很開心。

▲白家綺性感入鏡噴火。（圖／民視提供）

▲前排左起李又汝、白家綺、顏曉筠，後排左起吳欣樺、宜芳、張晏塵。（圖／民視提供）

這次練習白家綺說要湊足大家一起練習真的很不容易，而且排舞時剛好遇到李又汝、顏曉筠上一檔八點檔《愛的榮耀》收尾階段，大家趕戲還要記舞步，印象最深刻的是第一次練舞李又汝真的沒辦法到，舞蹈底子深厚的宜芳幫忙記舞步，兩人還私下約練舞，讓她很感動，像這樣一年一次年度成果展，看到鳳凰新人張晏塵、吳欣樺還有啦啦隊的宜芳，團結在一起抓時間排舞，這樣的大洗禮才像過年。

白家綺更預告這次會跟賴慧如、蘇晏霈各自帶領新人跳舞後，在跟美鳳姊一起合體團舞，像是走入時光隧道體驗迪斯可的年代。

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白家綺, 吳東諺

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