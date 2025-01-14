記者張筱涵／綜合報導

洛杉磯野火災情持續，演員戴莉絲柯瑞（Dalyce Curry）不幸因火災去世，享耆壽95歲。她的遺體於阿爾塔迪納的住所被火燒毀後數日才被發現，這場災難也讓家屬深感悲痛。

▲戴莉絲柯瑞（上圖中墨鏡）命喪洛杉磯野火。（圖／翻攝自YouTube／Page Six）



戴莉絲柯瑞的曾孫女戴莉絲凱莉（Dalyce Kelley）於12日在臉書上表示：「大約1小時前，驗屍官確認了她的遺體確實是在她的住處中找到的，我們一起度過了美好的時光，她深深影響了我的人生，失去她令人心碎。」

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據悉，戴莉絲凱莉在火災發生前一天深夜，將祖母送回家時未意識到即將發生的災難。次日清晨趕往祖母家查看情況，卻被警方告知住所已完全燒毀，隨後前往帕沙第納市政中心，試圖尋找被安置的祖母，但未果，後來才知道祖母在家身亡。

戴莉絲柯瑞曾參與《福祿雙霸天》、《十誡》及《難補情天恨》等經典影片。她的孫女威爾金森（Loree Beamer-Wilkinson）透露：「你完全不會覺得她已經95歲了，她是活力十足的人。」

截至1月12日，洛杉磯地區的野火災情已造成至少24人死亡，包括戴莉絲柯瑞在內的不幸罹難者。這場火災不僅奪走了一位曾在電影界留下深刻印象的資深演員，也讓人對災情的擴大感到憂心，當局目前正積極救災並尋找更多失聯者。