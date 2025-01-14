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啦啦隊女神「手被車門夾」掛急診　整片指甲消失痛爆狂叫

記者王靖淳／綜合報導

啦啦隊女神禾羽（舊名：張雅涵）過去是樂天女孩副隊長，最近才宣布離隊的她，今（14）日突然在Threads發文透露手指甲被車門夾斷，導致她緊急到醫院掛急診處理傷口，過程中忍不住在診間狂尖叫，「真的痛不欲生！」

▲▼禾羽（圖／翻攝自Instagram／kimi850531）

▲張雅涵日前宣布改名為禾羽。（圖／翻攝自Instagram／kimi850531）

禾羽透露，即使醫生在替她打了麻醉後，傷口處理過程中的每次接觸都讓她痛不欲生，這次的意外讓她深刻體會到極度的痛感，「這是末梢神經會超痛超痛超痛x1000，哇打了兩針在我的手指縫兩側，也很痛。」

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▲▼禾羽（圖／翻攝自Instagram／kimi850531）

▲禾羽發文透露指甲被車門夾到。（圖／翻攝自Threads／kimi850531）

禾羽形容，傷口處理時的疼痛程度，超越她此前的任何經歷，甚至將其比擬於古代的酷刑，「最痛的瞬間不是整片直接飛掉，是在急診室處理傷口的時候，難怪古時候酷刑都用拔指甲，這是我人生中疼痛指數最高的。」

▲▼禾羽（圖／翻攝自Instagram／kimi850531）

▲禾羽PO出中指受傷的照片。（圖／翻攝自Instagram／kimi850531）

禾羽呼籲大家在日常生活中要格外小心，以避免類似的痛苦經歷。她指出，指甲的完整恢復可能需要3個月到半年的時間，這是一個漫長而痛苦的恢復過程。貼文曝光後，湧入大批網友留言關心她，除了有人表示這樣的情況很可怕之外，同時也紛紛祝福她早日康復。

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