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陳柏霖「穩交女團成員12年」約會難得被拍！遮半臉…凌晨現蹤大巨蛋

獨家／陳柏霖、庭瑄跨年夜不藏了　約會大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

圖文／CTWANT

41歲陳柏霖跟女團「Popu Lady」成員庭瑄交往12年，曾多次被媒體直擊親密約會，2025年1月1日凌晨時報周刊CTWANT讀者再度直擊陳柏霖和女友庭瑄在台北大巨蛋朝聖歌壇天后張惠妹演唱會，兩人還在B2後方空曠處開心隨著阿妹夯歌〈三天三夜〉起舞，玩得非常開心。

獨家／陳柏霖、庭瑄跨年夜不藏了　約會大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

1月1日凌晨12點半左右，張惠妹台北大巨蛋第5場《ASMR Maxxx@Taipei Dome世界巡迴演唱會》接近尾聲，原本戴著黑色口罩與千鳥格紋棒球帽的陳柏霖和女友庭瑄正準備快步離場，但聽到台上阿妹預告要唱〈三天三夜〉，兩人就此停下腳步，之後更隨著音樂節奏與全場4萬觀眾跳起來。

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獨家／陳柏霖、庭瑄跨年夜不藏了　約會大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

相較於陳柏霖的全身黑色低調裝扮，一旁的女友庭瑄則是穿著淺藍色寬鬆大學T配上白色的長褲，脖子上還圍著粉色領巾，一頭金髮更是引人注目，當聽到副歌「三天三夜的三更半夜、跳舞不要停歇」時，庭瑄更是全無偶包高舉著螢光棒，跟著全場一起開心跳躍，而陳柏霖則是小動作揮舞螢光棒，依舊相當斯文。

獨家／陳柏霖、庭瑄跨年夜不藏了　約會大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

陳柏霖和庭瑄當年因合作電影《變身》擦出愛火，但因陳柏霖對于私生活相當低調，即便緋聞傳滿天，卻始終不見他對外正式認愛，兩人始終以「好朋友」來帶過這段感情。陳柏霖也曾在2018年鬆口「庭瑄是個不錯的女孩」，才算是正式承認戀情。

獨家／陳柏霖、庭瑄跨年夜不藏了　約會大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

去年9月本刊讀者也曾直擊正忙著宣傳電影《鬼才之道》的陳柏霖，趁著收工後與女友庭瑄一起穿著情侶裝，到國家音樂廳欣賞2023葛萊美獎「最佳古典樂器演奏」得主Time for Three（三人時光）與台北市立交響樂團的合作演出。而跨年又一起欣賞張惠妹的超嗨大巨蛋演唱會，兩人約會不僅動靜皆宜，音樂品味更是橫跨古典與流行。

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