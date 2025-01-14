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陳文茜免疫治療後狂冒疹子：快體無完膚！　坐輪椅赴台大近照曝

記者王靖淳／綜合報導

資深媒體人陳文茜罹患比肺腺癌更惡的黑色素，後來曾發文表示自己住院做免疫治療，目前人已出院的她，今（14）日透過臉書曬出坐輪椅就醫的照片，透露免疫治療後狂起小疹子，為此忍不住感嘆：「快體無完膚。」

▲陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）

▲陳文茜坐輪椅就醫。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）

透過陳文茜分享的照片可見到，她坐在輪椅上，穿著一件米色大衣，她戴著一頂白色絨毛帽，臉上佩戴口罩，面露微笑，伸出手向鏡頭揮手，表情友善且親切，身後的男子也是笑容滿面，完美襯托出一個輕鬆愉快的氣氛。為此，陳文茜特別在照片標註台大癌醫中心，顯示自己坐輪椅就醫。

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陳文茜特別提到，因免疫治療後導致她的皮膚瘋狂起小疹子，讓她不得不選擇穿著特別的拖鞋以應對皮膚極度不適的狀態。儘管疹子正在逐漸消退，但仍留下了一些皮下出血的紅點，這也讓她感到相當的不便與痛苦，為此她感嘆：「還好我有遠見，買了一雙適合生病，皮膚生疹子到了快體無完膚的拖鞋。」

▲▼陳文茜。

▲陳文茜會在臉書分享生活。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）

在生病的困難時期，陳文茜似乎藉由文學中尋求慰藉，她在文中引用赫曼·赫塞的《悉達多》來形容自己的人生旅程。她表達一種哲學的接受與理解，提到生活中的各種階段「路過躊躇滿志，路過困頓懷疑，路過傲慢無禮，路過世俗功利，路過愛與不愛，路過幡然醒悟，路過接受理解。最終，路過自己的一生。」

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