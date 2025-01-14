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影評人見李威捲精舍命案嚇到：不寒而慄！　消失10年虔心修佛

記者王靖淳／綜合報導

藝人李威過去曾出演過《吐司男之吻》、《放羊的星星》、《海派甜心》等多部知名偶像劇，近年他專心修研佛法，淡出演藝圈將近9年時間，不過卻在今（14）日爆出疑似捲入精舍殺人案。為此，影評粉專「無影無蹤」在臉書發文表達對此事的看法，同時也直言：「誰在背後壓新聞？實在令人不寒而慄。」

▲▼李威（圖／翻攝自微博／李威）

▲李威最近捲入社會案件。（圖／翻攝自微博／李威Leewei）

影評粉專無影無蹤坦言，對於曾紅極一時的李威最近登上社會版面感到震驚，並認為整起事件重大，但卻鮮少有媒體進行報導，懷疑有人在掩蓋新聞。無影無蹤指出，該事件源於去年一起女信徒在私人精舍中被虐死的案件，疑由知名作家、精舍的師父王薀策劃。王薀疑因女信徒得罪而指示他人對她進行暴力行為，最終導致她的死亡。然而，李威作為王薀的信徒，疑被指使參與相關活動。為此，無影無蹤表示，這起事件的嚴重程度，不亞於過去著名的日月明功虐死案，「感覺有人在壓新聞，原因何在？ 」

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▲▼影評發文談李威。（圖／翻攝自Facebook／無影無蹤）

▲影評「無影無蹤」發文談李威。（圖／翻攝自Facebook／無影無蹤）

無影無蹤指出，王薀在今年1月9日被警方逮捕，李威在隔天10日也被傳喚以協助調查。為此他表示不解，整起涉及暴力和宗教信仰的嚴重案件，為何沒有受到更多媒體的關注與報導，「全台灣竟然只有一間媒體報導此事，誰在背後壓新聞？實在令人不寒而慄。」無影無蹤提到，李威曾將演藝重心轉往大陸發展，並在2018年金馬獎時因發表敏感言論而受到關注，近年投身於佛學研究，「不過學的這是什麼佛，就讓大家評斷了。」

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李威, 無影無蹤, 影評

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