苗可麗馬來西亞賣夜市　當地慶生民眾仍愛她罵人絕招

記者葉文正／台北報導

《我們這一攤2》由三立、華視和馬來西亞無線電視台八度空間聯手製播，本季陣容全面升級，主持群苗可麗、胡宇威、蔡昌憲、禾浩辰、蔡凡熙共同主持，將於今年三月上線。

▲苗可麗賣力推銷台灣特色小吃。（圖／三立提供）

本季內容有別於第一季，除了至各縣市夜市擺攤外，也於日前跨國前往馬來西亞，與馬國藝人一起次走進馬來西亞雪蘭莪州夜市擺攤拍攝，結合兩地美食與文化，展現夜市的獨特魅力與精彩碰撞！而節目特別邀請到活躍於臺灣影視圈的大馬視帝謝佳見，以及八度空間的三位主持人Rickman謝承偉、Orange陳慧恬與Natalie小玉首次參與錄影，為節目增添更多亮點。

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▲團隊一字排開都得吃苦耐勞。（圖／三立提供）



《我們這一攤2》此行前往馬來西亞拍攝五天，當地也特別舉行盛大記者會歡迎，台馬兩天藝人首次碰面，現場也一起做馬來家鄉過年習俗的「撈魚生」，這是馬來西亞很具特色的華人過年文化，「撈」是取自廣東話的諧音，意思是賺到風生水起。

▲在攤位前合影。（圖／三立提供）

而這一趟跨國拍攝所有藝人也感受到馬國民眾的熱情，跟台灣民眾一樣，可以排隊快四小時，就是為了支持喜歡的藝人。這次擺攤賣的是在台灣傳統的刈包，藝人帶著新創的榴槤刈包和麵線擺攤，拍攝過程也遇到最大的傾盆大雨，但粉絲仍堅持不棄等待和支持。



這趟馬來西亞的大來賓是謝佳見，苗可麗表示原本充滿陌生的城市因為有了他，讓大家更了解馬來文化，心也更加安定，除了謝佳見外，還有三位馬來西亞的藝人Rickman、Orange還有小玉都非常的親切溫暖，讓他們在馬來西亞錄影更融入也非常的順利和自在，跟在台灣一樣效果十足，完全沒有尷尬和距離感。而當天因為好忙，苗可麗竟然忘記招呼他們，直喊說：「很抱歉！」一直到收工她才驚覺，「讓他們感覺有點被冷落實在抱歉，我沒注意其他夥伴是否有去招呼！但我下次會注意，做生意歸做生意，藝人朋友來還是要互動一下！」

而馬來西亞的雨季的確為他們帶來一些困擾，但也更凸顯了夜市人生的無法預測，一切看天吃飯。一陣大雨打亂了所有的節奏，但澆不息大家的熱忱與消費者的熱情！另殺青日也是苗可麗的生日，製作單位用心安排慶生，苗可麗說：「我很開心有這樣的巧合！」而苗可麗演出的《台灣霹靂火》當地人仍記憶猶新，特別是經典罵人詞語，現場為滿足大家，她拿起大聲公兇兇的對民眾叫說：「我們特別從台灣來，還不趕快過來。」



謝佳見這次是馬來西亞藝人代表，他笑說自己不會因為是明星就不吃夜市，「夜市美食最多了。當我不知道要吃什麼的時候，去一趟夜市就什麼都想吃了，尤其是炒米粉、蚵仔煎、胡椒餅等等！」但通常去夜市他都很低調，不大會被認出來，若有遇到通常都會給拍照。

而對馬來西亞夜市的特色，謝佳見也如數家珍般地說：「我最愛花生麥仔煎、椰漿飯、咖哩麵、豬腸粉……」而這次謝佳見負責點餐工作，也是他第一次嘗試，他說自己終於知道點餐的人為什麼常常會臉臭了，因為真忙不過來，笑說：「沒點餐好就會上火，特別是遇到改單，像內用改外帶。如果不是實境節目，大家也很難得看到我最真實的一面。」而這次他也很專業的介紹馬來文化中沙龍的穿法，因為蔡凡熙身上的沙龍就是謝佳見幫忙穿的，蔡凡熙一直感謝好在有謝佳見在。