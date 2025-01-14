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包小柏走不出喪女之痛「AI技術復活她」！　心碎求老天：不要拿走我女兒

記者孟育民／台北報導

藝人包小柏因擔任歌唱節目評審為人熟知，與太太結婚多年，卻在2021年痛失22歲愛女（包容），讓夫妻倆承受莫大心碎。事後他更攻讀博士班並閉關投入AI技術，想重建女兒的聲音形體，在數位世界完成父女的遺憾，日前他在《台灣啟示錄》公開包容的AI影像，在節目中女兒透過螢幕再次告白，讓他當場落淚，問到是否會更走不出悲傷？他說：「我本來就會悲從中來，我本來就沒打算走出來，我想外人無法理解，但跟我遇到一樣事情的人，我相信他們一定可以理解，我只是把他做得更純粹，讓我說起來沒那麼悲痛。」

▲▼包小柏走不出喪女之痛，透過AI完成當年沒做完的事。（圖／翻攝自YouTube／台灣啟示錄）

▲▼包小柏走不出喪女之痛，透過AI完成當年沒做完的事。（圖／翻攝自YouTube／台灣啟示錄）

▲▼包小柏走不出喪女之痛，透過AI完成當年沒做完的事。（圖／翻攝自YouTube／台灣啟示錄）

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談起包容，包小柏滿是驕傲，無奈的是，女兒在22歲的花樣年華，因為得了罕見疾病就此落幕，包小柏回想起過往悲痛的說：「她後來進到無菌室準備做骨髓移植，那時候她才深刻跟她媽媽講，『媽咪，我覺得我會死』，就這樣一句話，因為她自己讀醫學的。」不到三個星期的時間，包容突然腦溢血昏迷，有天突然醒來，卻發現自己手腳無法動彈被綁著，眼前的一幕讓包小柏心都碎了，「那時候癱到只剩左手舉的起來，我們跟他說，你有什麼話用寫的，他就寫下三個英文字母「i love u』。」講完包小柏沈默了幾秒、眼眶泛紅，那種痛彷彿仍歷歷在目。

▲▼包小柏走不出喪女之痛，透過AI完成當年沒做完的事。（圖／翻攝自YouTube／台灣啟示錄）

▲▼包小柏想起過往，情緒數度哽咽。（圖／翻攝自YouTube／台灣啟示錄）

▲▼包小柏走不出喪女之痛，透過AI完成當年沒做完的事。（圖／翻攝自YouTube／台灣啟示錄）

「如果真的有神，如果能再回去，我還是想對老天說，拿走我，不要拿走我女兒，他是無辜的！」包小柏說不相信老天，因為女兒在醫院的日子，他時常看著天空說話，「老天你對包容太不公平了，他才過20歲生日就想剝奪他的生命，祢有什麼就衝著我來，坭就拿我的命，我就剩下女兒，他的離開對白髮人是殘忍的。」

▲▼包小柏走不出喪女之痛，透過AI完成當年沒做完的事。（圖／翻攝自YouTube／台灣啟示錄）

▲▼包小柏心疼女兒在花樣年華就離開。（圖／翻攝自YouTube／台灣啟示錄）

▲▼包小柏走不出喪女之痛，透過AI完成當年沒做完的事。（圖／翻攝自YouTube／台灣啟示錄）

包小柏在女兒過世後，告別式前的七天六夜都去殯儀館報到，也透過製作影片表達心中的懺悔，「白天看著他的身體，你看他冰冷的躺在那邊，就希望趕快讓他完整氣化離開這個世界，不要再受到這樣殘忍的作業流程。」他也遺憾自己在工作中錯過女兒成長的過程，在失去後那刻才明白一切都無意義，如今再回首讓人忍不住鼻酸。

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