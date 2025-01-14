陳奕認愛小10歲五分埔千金　「穩交10個月」全說了：以結婚為前提

記者黃庠棻／台北報導

男星陳奕日前傳出新戀情，被爆料有一個穩交中的女友叫做紀曦晨，姐姐是知名網紅技安，女友還被起底是五分埔成衣千金。今（14）日陳奕出席新作品BL劇《印象 青春》首映記者會，他在該片擔任執行製作，被問到感情也大方認愛了。

▲陳奕出席BL劇《青春印象》記者會。（圖／記者謝盛帆攝）

陳奕今（14）日出席《印象 青春》首映記者會時大方認愛，表示兩人是去年3月14日交往，今天剛好交往10個月，被逼問雙方是否以結婚為前提，他說道「現在這個年紀不會把話說死，拍那麼多戲，也該完成一些現階段目標。」，但認了確實「是往那個（結婚）方向」，連經紀人都認證他對這次的戀情是認真的，笑說「他第一次主動把女友帶來給我看。」

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▲陳奕認愛紀曦晨。（圖／翻攝自Facebook）

談到女友，陳奕滿臉都是笑容，透露自己最喜歡對方樂觀、認真，狂讚女方「對待身邊的人都很真心」，只不過兩人在交往初期時，女友根本不知道他的真實身份，也不曉得他是出道已久的藝人，他笑說「他朋友跟她說她才知道，我出道的時候她可能才9歲」。

▲陳奕認愛紀曦晨。（圖／翻攝自Facebook）

不僅如此，陳奕之前跟好友徐謀俊一起去上海工作，當時兩人住在同一間房間，他跟女友一有時間就視訊，毫不避諱在好友面前放閃。陳奕被問到和女友之間的暱稱，先是露出尷尬笑容，一旁的徐謀俊立刻爆料「好像是叫寶寶吧。」讓他馬上羞認叫彼此「大寶寶」、「小寶寶」。

▲陳奕認愛紀曦晨。（圖／翻攝自Facebook）