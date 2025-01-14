奶昔出寫真桌曆蹦出來了　完美身材不藏私

記者葉文正／台北報導



活力十足、古靈精怪、熱愛表演的奶昔，再次與寫真雜誌出版公司 iWIN 曖維攜手推出個人第二本寫真桌曆《昔甜昔美》。這本桌曆延續第一本寫真桌曆《絕不可昔》的超高人氣與好評，於開賣首日不到半小時即突破銷售百組的驚人紀錄，再次證明奶昔的魅力無法擋！

▲奶昔2025《昔甜昔美》寫真桌曆。（圖／iWIN 曖維提供）

這次的寫真桌曆不僅展現了奶昔更加甜美、更加迷人、更具成熟韻味的一面，也帶來了更多變的視覺驚喜。從充滿男友視角的甜蜜日常，到散發無盡魅力的甜美瞬間，每一張都精心詮釋美感，讓粉絲能感受到奶昔最真摯的情感與最用心的創作。除了畫面上的精采呈現，奶昔也為預購的粉絲特別準備了一系列暖心的回饋小禮物。奶昔的粉絲們——也就是親切稱為『奶粉們』的支持者來說，這一本桌曆不僅僅是一份甜蜜的視覺饗宴，更是一份充滿溫暖與紀念價值的限量珍藏品。

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▲奶昔對這次拍攝很用心。（圖／iWIN 曖維提供）

奶昔表示，希望透過這一本桌曆，能為奶粉們的每一天,注入滿滿的幸福的能量,更希望自己可以成為奶粉們日常生活中的小確幸。《昔甜昔美》寫真桌曆的內容可謂誠意十足，從服裝、攝影到設計，無不經過精心打造。奶昔也特別分享製作桌曆的過程，她與團隊投入了大量的時間與心血，只為呈現出最完美的一面。無論是拍攝過程中對細節的嚴謹要求，還是後期選圖時的反覆斟酌，每一個環節都體現了奶昔對作品的執著與熱情。

▲奶昔擁有不少奶粉。（圖／iWIN 曖維提供）

寫真桌曆已經在 iWIN 曖維購物網站獨家限時開賣，部份商品也是預購限定，無論你是奶昔的忠實鐵粉，還是剛剛被她的魅力吸引的「新奶粉」，奶昔 2025《昔甜昔美》寫真桌曆，都是值得擁有的辦公室療癒小物！她說：「希望每一位支持我的奶粉，都可以將這一份禮物帶回家,讓我成為你們 2025 年最甜蜜的陪伴。」