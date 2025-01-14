蹦闆副業營收破50億「超狂年終曝光」！　擁12間房自豪：框起來是個圓圈

記者孟育民／台北報導

YouTuber蹦闆從事精品代購業，副業包括花店、蚵仔煎店、飲料店、酒商、酒店、建築業等等，還跨領域轉戰當創作者，白手起家財力驚人。他接受《ETtoday星光雲》訪問，透露精品業營業9年，營業額至少超過50億，「還要扣掉成本，有賺到億但沒那麼多，除非我賣假貨，就可能不止50億了，應該可以退休了。我現在70％收益都來自精品，但我現在副業也蠻多，我躺著不動一個月也可以賺百萬，少在那邊嘴我。」

▲蹦闆努力賺錢，背後也很辛苦。（圖／記者孟育民攝）

蹦闆副業範圍超廣，全部行業一年營收至少10億，粗估賺進大約8000萬，他透露今年將和建案合作賣房子，「今年要蓋一個一百戶的房子，剛好我手上有土地，然後找建商幫我蓋一起賣，在中壢區，不要再說我89，我做的都是很正常的生意。」他還說從來沒打開過存摺，「我的錢一直進進出出，因為我要一直買貨，我存款只有2000萬。」

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不過他不建議別人從事精品代購，他表示自己每天都在工作，從來沒休息過，「其實精品不賺，我投入100萬實際只賺10萬到15萬，我賣的量比較大，所以才算好賺，我一個月一億的營業額，在其他行業可以賺個3000千萬，可是我在這裡只有幾百萬，雖然還是多，就是累積起來。」

▲蹦闆表示平常開銷很大，都沒認真打開存摺。（圖／記者孟育民攝）



蹦闆目前旗下員工大約100多個，光是精品就有30幾個，他承認自己是大方的老闆，但也很嚴厲，「我希望我的員工基本都可以領到6、7萬以上，他們上班時數很長，扛比較多的是壓力，我很常在噴員工，很多女生都被我罵哭，如果你犯一樣的錯，我就會牙起來；我年終固定，最少都是兩個月，但我每個月都有再給獎金，店長一個月就給10幾萬。」他在二月底斥資近億的精品旗艦店也將開幕，他表示之後會帶員工去泰國員工旅遊，慰勞大家的辛苦。

▲蹦闆雖然沒在管員工，但坦言是個嚴厲的老闆。（圖／記者孟育民攝）

另外，蹦闆名下擁12間房、6台車，被問到買房的標準如何？他笑說：「我買房子到現在沒超過5分鐘過，只要我貸款拿得出來，完全憑感覺，我當初買房子只要在同一條路上，我以前有個夢想，我想買一整排，我人生最自豪的事情，我目前房子框起來是個圓圈，大概每過15分鐘就會看到我的房子，跟買哪裡沒關係，純粹就是我想連成一條線，現在全部都租給別人，只有兩間是空的。」