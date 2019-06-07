前主播郭岱軒失業裝幽默　就怕朋友誤會要借錢

記者蕭雅玲／台北報導

前主播郭岱軒離開主播台轉戰遊戲公司當主管，因公司營運不敵大環境，年初接獲通知被裁員，當晚回家第一件事就是打開人力銀行找工作，沒想到履歷丟了一堆，不是沒回應，就是被委婉的拒絕，讓他慌張不已，看到銀行存款一天天的少，他把危機變成轉機，把自己失業經歷寫成書《失業100天》，更前進校園與學子們分享自己經驗。

▲郭岱軒失業寫書《失業100天》。（圖／艾迪昇）

外型高帥的郭岱軒畢業於政大新聞系，學校畢業後便到電視台跑新聞，一跑就是十幾年，人生一路順遂的他，工作機會是一個接一個，從來不知道找工作的辛苦，也沒體驗過失業的挫折，這回經歷裁員、資遣到領失業救濟金都是第一次。

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他表示，剛接獲通知時還覺得很新鮮，「覺得每天都能睡到自然醒，還可以沒壓力地放個很長的長假，不用上班、不用工作真的很爽！」但這樣的想法在一個禮拜後卻因經濟壓力而改變。因為就算每個月有失業救濟金可以領，但看到銀行存款一天天變少，讓他緊張到只敢帶零錢出門，以避免自己太揮霍亂花錢。

▲郭岱軒外型高帥第一次面臨被裁員的經歷。（圖／艾迪昇）

他也說，「在失業這段期間，一開始跟朋友說『我失業了』，語調還要帶點幽默，就怕朋友以為我要跟他們借錢，若有親戚結婚要包紅包，還得說我經濟狀況不好，沒穩定收入包少一點！」後來舅舅嫁女兒知道他沒工作，還叫他去吃喜酒不用包紅包，讓他覺得很尷尬。

▲郭岱軒失業因愛面子不敢跟家人說。（圖／艾迪昇）

出社會以來，郭岱軒每份工作幾乎都是「無縫接軌」，從不曾為找工作這件事而煩惱，卻沒想到邁入中年後，經歷到被裁員的滋味，讓他不知該如何面對身邊的友人與家人，剛開始他還為想辦法掩飾自己沒有失業，後來爸爸發現他每個月固定給的家用也沒了，還跟他說：「沒拿回錢回家沒關係，最重要是你要過得好！」一席話讓他只能裝作若無其事，努力找工作面對未來。