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看到林志玲婚訊…媽媽狂跳針刺激她　李維維失落嘆：難找另一半

記者韓景樺／綜合報導

女星李維維從模特兒跨足戲劇圈，因知性氣質加上自然演技，獲得不少觀眾喜愛。外表凍齡的她，其實已經43歲，6日看到志玲姐姐的婚訊，她大方送上祝福，讚「閃婚好帥」，但也難掩內心失落地透露今後少了推託藉口，還因此被媽媽「跳針式刺激」。

▲▼李維維擁有凍齡外貌，完全看不出實際年齡。（圖／翻攝自Facebook／李維維 Vivi Lee）

▲李維維擁有凍齡外貌，完全看不出實際年齡。（圖／翻攝自Facebook／李維維 Vivi Lee）

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44歲的「第一名模」林志玲6日發表結婚聲明，證實和日本男星「放浪兄弟」團員AKIRA結婚，婚訊一出震驚演藝圈。小她1歲的李維維也在臉書透露，媽媽看到新聞的當下，就對著她和妹妹跳針式重覆：「志玲結婚了吔！志玲真的結婚了耶！」一連說了5次，讓她想不聽出催婚的暗示都很難，就連朋友也透過手機傳訊息來跟她分享這個好消息，讓她一時不知該做何表示。

李維維坦言，得知消息的當下除了驚訝外，也真心替林志玲感到高興。但也因為林志玲嫁人了，她以後再也不能拿「志玲姐姐也還沒結婚啊」這種話當做藉口，「老實説不知為什麼有點小失落」。

但李維維很快轉念，認為林志玲的婚訊其實也為自己燃起了一點「信心的小火」，「這些年總覺得越來越難找到另一半了。遇不到了。沒有了。但是，可能會出現的。可能只是慢一點而已。」除了傾吐大齡女子的心聲，自認是很難開拓新朋友圈的「宅女」的她，也為自己打氣，「另一半很可能是你七八年前就認識的人」，要單身中的大家不要太快放棄希望，一起加油。

▲▼李維維擁有凍齡外貌，完全看不出實際年齡。（圖／翻攝自Facebook／李維維 Vivi Lee）

▲李維維發文恭喜林志玲，但也透露自己被媽媽刺激。（圖／翻攝自Facebook／李維維 Vivi Lee）

▲▼李維維擁有凍齡外貌，完全看不出實際年齡。（圖／翻攝自Facebook／李維維 Vivi Lee）

▲李維維笑說媽媽刺激她的同時，她在冷靜吃蛋糕。（圖／翻攝自Facebook／李維維 Vivi Lee）

單身3、4年的李維維，過去曾在節目中提過，媽媽一直很擔心她的感情世界，過去擔心她談戀愛太瘋，現在看到她空窗又會叫她快去認識男生、快去談戀愛，她也直言自己沒有不婚，「我其實現在很幸福」。6日林志玲結婚的消息，又讓李媽媽開始刺激她，但李維維笑說自己當下冷靜地吃蛋糕還不忘自拍，更自曝「又剪短頭髮」，率直的態度讓粉絲也安慰她別在意，「維維一定會遇到自己的幸福」。

▲▼李維維過去上《單身行不行》分享自己的感情故事。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼李維維過去上《單身行不行》分享自己的感情故事。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲李維維過去上《單身行不行》透露媽媽很擔心她的感情世界。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼李維維過去上《單身行不行》分享自己的感情故事。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼李維維過去上《單身行不行》分享自己的感情故事。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲李維維說自己沒有不婚，現在一個人也過得很幸福。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

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