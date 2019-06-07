郭彥均曝旅遊節目秘辛　爆肥憂鬱「收工不敢再吃」

記者許逸群／台北報導

主持外景節目將近12年的郭彥均，與巴鈺攜手主持全新旅遊節目《來去CHECK IN》，節目不同於過去的美食節目型態，以飯店為出發點作為中心旅遊。郭彥均表示能做旅遊節目是件相當幸福的事，甚至浮誇地說是「三生有幸」，但表面好吃好玩的模樣，其實鏡頭外也是有相當辛苦的一面。

▲郭彥均與巴鈺搭檔主持旅遊節目。（圖／記者李毓康攝）

郭彥均記得節目首錄是在高雄左營高鐵站開場，大夥一早就發車南下準備，約莫下午4點開錄，就這樣一路錄到凌晨3點才收工。加上節目以飯店為核心，但當進到飯店時，其實不僅主持人，工作人員早已體力耗盡，即便飯店有再好的設備，其實當錄影工作結束後，大夥只剩5、6個小時休息時間，往往都是一早8點就又上工。不過他從不抱怨，認為工作本就是如此，最辛苦的永遠是幕後的同仁。

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▲郭彥均與巴鈺合作無間，相當有默契。（圖／中天提供）



郭彥均主持美食節目最多有過一天吃15家店的經驗，曾胖到75公斤，甚至因為暴肥而有些憂鬱，雖然現在節目不再全注重在吃方面，但錄影一天下來吃的東西仍然不少。他笑說，每天4、5餐是最基本的，錄這節目前67公斤，雖然已增加運動量，但仍胖了2公斤，笑稱：「我愛吃澱粉類，以前錄影完放飯還是會吃，但現在不敢了。」

▲旅遊節目通常少不了「大量美食」。（圖／中天提供）

郭彥均坦言旅遊與美食節目眾多，要做出區隔並不容易，但節目沒以傳統形式鑽研美食，而是以飯店為出發點，加上與巴鈺搭檔無間，希望玩出觀眾喜歡的風格。他笑稱，巴鈺如攻擊性極強的母獅，衝勁十足，能夠帶動團隊士氣，「我已經屬於很浮誇了，但遇到巴鈺後，覺得我好收斂。」

▲郭彥均與巴鈺因一起主持培養出好交情。（圖／記者李毓康攝）