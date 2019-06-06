說清楚孫生「火車便當」真相！　網嗆「不是妳的菜都能喇」張優：人生嘛

記者潘慧中／綜合報導

「Wackyboys 反骨男孩」孫生日前被週刊直擊，在公園跟直播主張優又親又抱，「火車便當」影片曝光引起熱議。張優5日不避風頭在Instagram回答粉絲問題，被問到兩人是否真的有交往，她也正面回應了。

▲▼張優表示孫生不是自己的菜。（圖／翻攝自Instagram／yubev3v）



請繼續往下閱讀...

有不少網友單刀直入地問：「跟孫生是真的？」張優直接否認：「假的！」孫生並非自己的理想型，當然也有部分酸民嗆她：「不是妳的菜都可以喇喔！？」她只回了一句話：「人生嘛。」甚至有人惡意提醒她記得戴套，她也高EQ回應：「不需要擔心，不打砲的。」

▲張優大方回答網友的各種批評指教。（圖／翻攝自Instagram／yubev3v）



不只這樣，還有人直接問她：「到幾壘了？」張優也不避諱地說：「0000。」看到有網友笑虧：「孫生抱起來火車便當會嫌妳重嗎？」她則透露：「其實那行為就是在說體重，被說成火車便當了。」但對於被拍到在禁菸區抽菸一事，她也承認有錯，「下次會注意。」

▲張優不避風頭現身社群網站。（圖／翻攝自Instagram／yubev3v）



有人看不慣她可能因孫生賺到知名度，張優則附上一張美腿照不客氣回：「這思維腦子壞啦？」她表示這其實是1個月前發生的事情，5日才被週刊爆出來，現在的她更懂得保護自己和別人，「對不起，這種事大家鬧得一定是女生呀～我沒有跟他怎樣啦！我值得更好的，但更好的不值得我。」