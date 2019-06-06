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女星「比基尼掉了沒發現」全被拍…剪接室塞爆！　吳宗憲：應該是鐘嫂

記者潘慧中／綜合報導

製作人小飛入行22年，近日受邀分享錄影大小事，他透露有次錄製跳水畫面時，女藝人比基尼掉了卻沒發現，鏡頭完全拍了下來，「但是那一天很奇怪，晚上要後製的時候，莫名其妙，所有的男工作人員都來了。」

▲▼女星「比基尼掉了沒發現」全被拍。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼女星衝出水面的同時，比基尼掉了也沒發現。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼女星「比基尼掉了沒發現」全被拍。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

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小飛上《小明星大跟班》透露，有次要錄一段藝人們跳進水裡找鑰匙的畫面，經過一陣混亂，某女星突然從水面衝出來吶喊：「我找到了！」他還沒意會過來的時候，攝影師就拍了幾下他的身體：「掉出來了。」

▲▼女星「比基尼掉了沒發現」全被拍。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲攝影大哥剛好拍下「掉出來」的畫面。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

此時，工作人員已經衝上前用毛巾蓋住女星的上身。小飛轉頭問：「有拍到嗎？」攝影師則回答：「有啦，我拍完再跟你說。」奇怪的是，當晚回公司準備後製時，男工作人員全跑到剪接室，「平常都沒那麼熱心，那一天所有男工作人員都送點心來了，說今天要剪到幾點…我陪你們剪到天亮。」

▲▼女星「比基尼掉了沒發現」全被拍。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲剪接室當晚塞滿了男工作人員。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

沒想到，主持人吳宗憲一聽突然脫口：「印象如果沒錯的話，那個應該是鐘嫂對不對？」小鐘立刻哈哈大笑，憲哥接著自顧自地唱起歌：「那個裡面有一個鐘嫂，都不用嫂，全部不用嫂！」對於女明星走光，小鐘搖搖手說：「那時候實在看太多了。」

▲▼女星「比基尼掉了沒發現」全被拍。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲吳宗憲開玩笑。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲約從19：45分開始。（影／取自YouTube／我愛小明星大跟班）

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