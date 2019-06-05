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蘿莉塔爆小優有夠髒「衣服黃還黏飯粒」　她走心反擊私密處秘密

記者張筱涵／綜合報導

藝人蘿莉塔和小優都是《大學生了沒》出身，她們和「國光女神」LaLa（蘇心甯）感情要好，日前登上節目來考驗「誰是閨蜜圈裡多餘的那一位」，結果卻意外爆出小優骯髒的生活習慣。

▲蘿莉塔、小優和LaLa感情很好。（圖／翻攝自綜藝大熱門YouTube）

▲蘿莉塔、小優和LaLa感情很好。（圖／翻攝自綜藝大熱門YouTube）

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蘿莉塔、小優和LaLa齊面對「閨蜜圈大抉擇」環節時，被問到撒哈拉沙漠旅行28天，你忘記帶內褲的時候會願意穿誰的舊內褲？小優和LaLa都選蘿莉塔，蘿莉塔則選了LaLa，結果一出爐小優就失望地站起來說：「欸～你們怎麼這樣？」

蘿莉塔接著激動爆料：「她是我們以前節目（《大學生了沒》）數一數二很髒的人，她都不洗頭，之前我借她衣服或什麼東西，拿回來常常上面不但黃黃的或是都有黏飯粒！」而且有一次發現對方身上黏著飯粒，看起來已經黏在上面很久的樣子：「可能已經是去年冬天的衣服！一年都沒洗！」

結果小優臉色變得較嚴肅回應：「蘿莉塔妳讓我很失望，妳應該要穿我的啊！你知道為什麼我一定要選蘿莉塔嗎？我可是曾經幫她塞過衛生棉條的人！」讓蘿莉塔臉色瞬間尷尬。

▲蘿莉塔、小優和LaLa感情很好。（圖／翻攝自綜藝大熱門YouTube）

▲蘿莉塔指控小優是很髒的人。（圖／翻攝自綜藝大熱門YouTube）

▼【誰是閨蜜圈裡多餘的那一位！？邪惡走心新單元！】綜藝大熱門 190603。（影片／取自綜藝大熱門YouTube，如遭刪除請見諒）

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蘿莉塔, 小優, LaLa

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