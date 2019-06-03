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豬哥亮、賀一航同樣大腸癌奪命！　「拖延未即時化療」醫師嘆：可惜

記者李湘文／綜合報導

資深綜藝大哥賀一航大腸癌病逝，享壽64歲，從診斷出罹癌到去世共撐了8年，但最後仍不敵病魔。曾經也是綜藝一哥的豬哥亮，2017年同樣因為大腸癌被奪走性命，令人不勝唏噓。

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▲賀一航、豬哥亮都是大腸癌病逝。（圖／記者李毓康、季相儒攝）

▲賀一航、豬哥亮都是大腸癌病逝。（圖／記者李毓康、季相儒攝）

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豬哥亮在2014年確診罹患大腸癌2期，卻因為掛心工作和女兒謝金晶，沒有馬上接受治療，一度靠求神拜佛、民俗療法控制病情，直到2016年9月，因為腹水達6600c.c.、惡化成末期，才緊急住院開刀。他後來雖然配合療程，但後期仍撐不住，加上癌細胞轉移，2017年5月因為癌末、肝衰竭，病逝於台大醫院。

賀一航則是在2011年發現罹患大腸癌第3期，但跟豬哥亮一樣沒有接受化療，只開了一次刀，之後便決定採用「自然療法」，再也沒回醫院檢查、就診過。他認為免疫系統自會調整身體狀態，也覺得心情愉快才是對抗病魔的好方法，於是改善生活作息，並把握時間多跟老婆出國散心，倒也撐了8年。

台大醫院大腸直腸外科主任梁金銅。（圖／記者趙于婷攝）

▲台大醫院大腸直腸外科主任梁金銅。（圖／資料照／記者趙于婷攝）

不過，在豬哥亮病逝後，他的主治醫師梁金銅曾受訪，還是忍不住感嘆可惜，因為豬哥亮對身體狀況太有自信，加上信仰延誤治療，「來找我開刀也是奉神明指示。」醫師提醒癌症病患，還是要勇敢面對自身病情，並即時接受正規治療。

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