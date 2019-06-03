獨／賀一航生前3個月才買房　白冰冰悲痛：他有房貸壓力找我幫忙

記者林彥君／台北報導

賀一航因大腸癌病逝，享壽64歲。賀一航2月加入中視《我愛冰冰Show》，和白冰冰和沈玉琳聯手主持，白冰冰今（3日）得知賀一航病逝消息，悲痛表示，賀一航3個月前剛買房，對病情復原有信心，未料傳出病逝消息。

▲賀一航和白冰冰、沈玉琳主持中視《我愛冰冰Show》。（圖／記者季相儒攝）

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白冰冰說，當時得知賀一航經濟需要幫忙，所以找電視台長官討論主持人在加入賀一航，「原本節目是和沈玉琳一起主持，因為賀一航3個月前跟我說他買新房子，有房貸壓力，所以我去找電視台長官，希望賀一航加入主持。」當時電視台已完成主持人簽審流程，因考量賀一航態度敬業、幽默即使被虧「千人斬」也有肚量不生氣，所以主持名單改為3人主持。

▲賀一航。（圖／中視提供）

賀一航是該節目前身《冰冰Show》的最後一集嘉賓，《冰冰Show》在去年12月停播，賀一航當時笑說：「《冰冰Show》發通告的人跟我說節目要停掉，製作人半哄半騙說，這是冰冰姐最後一集，要我來上，我想說老朋友幫一下忙，錄完影後決定合作。」

賀一航在8年前就被確診患上大腸癌第3期，雖接受手術開刀但卻從未接受過化療，手術後也一直沒再進過醫院，靠吃好睡好和保持愉悅情緒來對抗病魔。

▲賀一航日前出席《我愛冰冰Show》收視慶功記者會。（圖／記者李毓康攝）