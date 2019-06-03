伊正特選444結婚「背後有意義」　被拱生四胎投降「累翻了」

記者林奕如／台北報導

伊正2015年和小16歲補教名師鄒琳結婚，他今出席大愛《百歲仁醫》，透露當年自己完全沒有忌諱，挑選11月11日光棍節、下午4點44分辦婚宴，甚至派對上邀請44位至親好友，他說：「我取寓意是44（事事）如意、事事順心、生生世世的意思。」

▲伊正、高慧君、張靜之出席記者會。（圖／大愛提供）

伊正結婚取「4」諧音，婚後生兩個可愛女兒，被問要不要再拼2胎湊成4，他連忙說：「最近在忙女兒幼稚園抽籤的事累翻，再說吧。」他和高慧君經常在大愛湊對夫妻，培養好交情，戲外感情觀大不同，他之前是不婚主義，但反而先結婚了，高慧君則是「愛嫁主義」，但現在還未婚。

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高慧君之前因媽媽脊椎長腫瘤，在家陪媽媽，目前單身5年，但沒有急著找對象，覺得天上亡父自有安排：「等爸爸給。」自然就會遇到對的人了。

▲眾人祝楊思標教授百歲生日。（圖／大愛提供）

該劇以楊思標教授為原型人物，他被現代醫學稱為「台灣胸腔內科祖師爺」，他的名言「從胸腔就可以看全身」，判讀X光的能力無人能出其右，2018年榮獲醫療奉獻獎，年屆百歲，仍然研究病例製作教學光碟，他今在家人陪伴下出席記者會，製作單位特地準備三層蛋糕慶生。