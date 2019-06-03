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抗議中韓斷交！呱吉客串爽丟高麗菜　狂吼「拒買韓貨」燒聲

記者林奕如／台北報導

43歲的呱吉（本名邱威傑），看起來像大學生，但其實他40歲才出道成為Youtuber，參選台北市議員順利當選，人生經歷十分起伏。他今受到《國際橋牌社》邀請客串一角，飾演熱血青年，向韓國大使館丟高麗菜洩憤，重現1992年中韓斷交社會氛圍。

▲《國際橋牌社》台北市議員邱威傑 呱吉喊得喉嚨都沙啞了 。劉仕傑則扮演警分局組長（圖／馬克吐溫國際影像公司提供）

▲台北市議員邱威傑（呱吉）喊得喉嚨都沙啞了 （圖／馬克吐溫國際影像公司提供）

台北市議員邱威傑（呱吉）說，短短幾分鐘的畫面，大聲吶喊「拒買韓國貨」「兄弟之邦，狗屁！」花了四小時拍攝，喊得喉嚨都沙啞了，但很能體會當時的情境。呱吉說，印象最深刻的抗議活動是人生當中第一次參加秋鬥吧，那個時候念高中，「我們就是去為了這個勞工運動，還特別排演了一齣行動劇現場演出，記得勞工運動唱國際歌是一個基本技能。」

▲《國際橋牌社》台北市議員邱威傑 呱吉喊得喉嚨都沙啞了 。劉仕傑則扮演警分局組長（圖／馬克吐溫國際影像公司提供）

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▲劉仕傑飾演警分局組長。（圖／馬克吐溫國際影像公司提供）

曾任外交官的劉仕傑扮演警分局組長，雙方還不時發生推擠，被現場的抗議群眾用高麗菜K到臉，繼續值勤，十分敬業，在現場還碰到韓國的觀光客，還跟他們講述當時中韓斷交的時空背景。

1949年中華民國率先承認南韓的主權，1964年簽訂《中韓友好條約》。但兩國的友好關係，在1992年產生了劇烈的動盪，韓國時任總統盧愚泰在八月宣布與中華民國斷交，轉與中華人民共和國建交，並強制中華民國外交領事館在24小時內限時撤出，並將原館直接進駐中共的外交領事人員。

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國際橋牌社, 邱威傑, 呱吉, 劉仕傑

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