孫淑媚：賀伯不痛了！賀一航生前「活潑搖晃」逗趣照片曝光

記者盧薇淩／台北報導

賀一航3日大腸癌病逝，享壽69歲。消息傳出後親友震驚，好友余天趕往台北榮總，落淚表示遺憾；白冰冰也哭了好久，哽咽表示她與曾治豪3天前才見面，當時對方明知父親經病危，可是卻隱瞞病情不告訴她，讓她痛罵了一頓。而在賀一航生前受到他諸多照顧的孫淑媚，也Po出和賀一航合照並寫下，「賀伯，不痛了R.I.P。」哀慟發文悼念。





▲孫淑媚悼念賀一航。（圖／翻攝臉書、資料照）

孫淑媚寫下，「賀伯，不痛了R.I.P」，並PO出和賀一航的合照，只見兩人像是在節目的錄影攝影棚後台玩笑，賀一航看似因活潑扭動，照片不小心「晃到」模糊，而此刻的孫淑媚也被賀一航的可愛逗樂，照片滿滿追憶，網友看了發文也悲慟悼念。

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余天難過表示，好友一個一個離開，突然發生這樣的事，連賀一航的最後一面都還沒碰到。他透露，賀一航曾透露罹患大腸癌，但卻不接受化療，即使苦勸也沒用，余天說，賀一航曾說：「要是自己病危，決不要插管急救，要活得有尊嚴。」

賀一航3日晚間大腸癌病逝，現在已被移動到人本。好友白冰冰接到《ETtoday》電話時，聽得出來才剛大哭過。她哽咽地表示，才剛跟賀一航兒子曾治豪通過電話，她與曾治豪3天前才見面，當時對方明知父親賀一航已經病危，可是卻隱瞞病情不告訴她，讓她痛罵了一頓。

白冰冰記得過去《冰冰秀》節目正大好的時候，老朋友賀一航每次來上節目，被她開玩笑都不會生氣，哪怕是虧他「千人斬」或是「花錢都在女人身上」也是笑一笑，讓她印象深刻，後來她便向製作人建議找他一起主持節目。

其實白冰冰與賀一航兒子曾治豪3天前才見面，兩人正在合作錄製新歌，所以她得知賀一航的死訊立刻打給曾治豪大罵：「為什麼隱瞞你爸的病情？」曾治豪向她說，父親前天千交代萬交代，就是不准告訴大家。