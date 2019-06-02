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親弟離世2個月「遇見很像你的人」　孟耿如：努力跟想念的傷痛共存

記者潘慧中／綜合報導

孟耿如親弟3月離世，疼愛弟弟的她強忍悲痛和父母親一起處理後事，並敬業演完原本排定的舞台劇，堅強地令粉絲好心疼，事隔2個月，她在Instagram訴說思念之情，「我很想你，我正努力跟想念你的傷痛共存。」

▲孟耿如：「我正努力跟想念你的傷痛共存。」（圖／翻攝自Instagram／summer1991720）

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孟耿如曬出弟弟的照片後，她透露1日幫弟弟喝完寄杯的冰美式，遇到了和弟弟長很像的人，「藉著跟他聊天，撫慰了我很想跟你說說話的心。」平淡的字句摻進濃厚的情感，字裡行間流露出對弟弟滿滿的思念。

▲▼親弟離世2月　孟耿如：遇見很像你的人。（圖／翻攝自Instagram／summer1991720）

▲孟耿如1日曬弟弟的照片訴說思念之情。（圖／翻攝自Instagram／summer1991720）

親弟弟已經離開2個多月，孟耿如透露目前仍努力地和傷痛和平共處，「帶著你跟我一起過繽紛的人生。」即使對方不在人世間，她仍把最疼愛的弟弟放在心裡、放在生命中，劉以豪看到貼文後浮出水面為她打氣，粉絲也心疼安慰：「想念的時候流流眼淚，抒發一下是好的。」

▲▼親弟離世2月　孟耿如：遇見很像你的人。（圖／翻攝自Instagram／summer1991720）

▲孟耿如相當疼愛弟弟。（圖／翻攝自Instagram／summer1991720）

事實上，歷經弟弟過世傷痛後，孟耿如4月現身時便透露：「還在慢慢努力當中，希望盡快恢復平常工作的樣子，這是一個經驗，會好好繼續努力。」至於男友黃子佼是否有特別陪伴安慰，她表示沒有，「這陣子很容易人家一安慰我，情緒就會失控，希望大家就裝作沒事，我自己會慢慢熬過去。」

孟耿如IG全文：

今天幫你喝完你寄杯的冰美式
然後遇見了很像你的人
藉著跟他聊天
撫慰了我很想跟你說說話的心
我很想你
我正努力跟想念你的傷痛共存
帶著你跟我一起過繽紛的人生

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