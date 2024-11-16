黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽哭了」！　鞠躬謝罪：我會處理好私事

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星黃曉明自從認愛網紅葉珂後，女方負面新聞頻傳，甚至一度瞎傳受騙還被要2.7億分手費（約12億台幣），即使葉珂宣布退網，也無法平息風波。黃曉明15日出席活動時，提到此事一度哽咽，當眾鞠躬道歉：「大家給我的留言，我也都看到了。」

▲葉珂、黃曉明自認愛後風波不斷。（圖／翻攝自葉珂、黃曉明工作室微博）

黃曉明自從公開與網紅葉珂戀情後，成為網友熱議焦點，接連影響了他的公眾形象，15日他出席新片活動，被問及有關葉珂的爭議時，臉色相當沉重，對於個人私事導致一連串風波，坦言內心特別的忐忑，深怕會影響到新片的宣傳。

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▲黃曉明公開道歉。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）



此時現場有粉絲大喊「加油」，黃曉明講到哽咽：「這段時間發生了一些我自己的事情，影響了大家，其實我真的非常地非常地抱歉，我的內心真的很難過，其實大家給我的留言我也都看到了，然後我也一定會處理好我自己的私人事情，我想再次跟大家說一聲對不起了。」最後深深一鞠躬道歉。

葉珂言行不時引起爭議，在直播時脫口稱伍佰的歌猥瑣、陶喆的〈今天妳要嫁給我〉很丟人等等，被許多網友批評，陸網又瘋傳黃曉明驚覺遭騙想分手，但是女方已經懷孕，想要對方拿掉孩子，結果被要求付2.7億分手費（約12億台幣），但爆料者事後表示收到律師函，火速改口並承認「虛榮心作祟」。