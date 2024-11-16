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金友莊認了「太年輕走入家庭」！　感嘆：來不及痛苦

記者王靖淳／綜合報導

女星金友莊與已故藝人高凌風育有三個小孩，最近她上節目《小姐不熙娣》感性回顧過去，分享自己在婚姻與家庭中的付出與轉變，除了對前夫表示感激之外，同時也坦言，「我來不及痛苦，就一直忙。我太年輕走入家庭了，也沒有說像一般新婚夫妻度蜜月或是兩人世界。」

▲▼金友莊（圖／翻攝自Instagram／ rose_kimdom）

▲金友莊。（圖／翻攝自Instagram／rose_kimdom）

金友莊表示，她對前夫高凌風充滿感恩之情，感謝他帶來三個孩子，也感謝這段婚姻讓她收穫豐富的家庭生活。然而，她也坦承，自己為了家庭與孩子，放棄許多興趣與夢想。金友莊提到，過去熱愛高爾夫球與國標舞，但因為懷孕生子和家庭責任，這些興趣就被迫擱置，「想說懷孕生了小孩以後可以打了吧，高大哥就說妳就在家顧小孩好了，所以我就一直顧小孩，也沒有時間去打。然後國標想說那個時候可以學了，高大哥就說不行，因為國標要跟人接觸，最好不要，所以我就完全沒有。」

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▲▼金友莊（圖／翻攝自Instagram／ rose_kimdom）

▲金友莊會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／rose_kimdom）

金友莊坦言，年輕時的她全心投入家庭，從懷孕到照顧孩子，直到35歲時迎來第三個孩子，更是全然將個人時間交付給家庭。她回憶，婚後幾乎沒有享受過新婚夫妻的蜜月或兩人世界，但她並不怨懟，因為她認為那段時間的忙碌與家庭生活讓她無暇感受痛苦。如今，她以55歲的年紀重新擁抱生活，表示自己不僅找到了新伴侶，還開始嘗試探索全新的事物與世界，「現在對我來說，到哪裡都是新鮮的。」

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金友莊, 高凌風, 小姐不熙娣

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