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詹姆士連吃20碗拉麵 　卓文萱不甩大買特買

記者葉文正／台北報導

詹姆士曾在日本山形縣，創下五天嗑光20碗拉麵的紀錄，這次他帶著卓文萱跟隨八大第1台《詹姆士出走料理》，再次前往日本拉麵聖地山形，再訪每天只營業三小時、限量兩百碗的銷魂美味，甚至還深入廚房一揭美味關鍵！此行卓文萱最難忘的就是有吃不完的拉麵，更對日本拉麵改觀，「因為我一直以為日本拉麵超級鹹，但是其實是我吃錯家，因為這次去吃的每一間拉麵都好好吃！」

▲詹姆士(右)、卓文萱(左)品嚐每日限量的山形拉麵。（圖／八大提供）

▲詹姆士(右)、卓文萱(左)在日本山形出外景。（圖／八大提供）

《詹姆士出走料理》繼出訪韓國後，這次前往詹姆士最熟悉的國家-日本，曾在日本念書的他表示，山形縣除了拉麵外，水果也非常出名。卓文萱大讚在當地品嚐到的麝香葡萄超級甜，「水果三明治也很厲害，不死甜水果香氣又很足！」並在詹姆士的推薦下，買了醃菜回台，她笑說：「配稀飯或是做一些沙拉，創意料理時可以加！因為台灣沒有，所以就大買特買，我還因此變成團購組的團長。」除了好吃的醬菜外，詹姆士不藏私分享戰利品還有添加辣椒的味噌，「很方便使用，而且早餐、煮湯都很好！」

▲詹姆士(右)、卓文萱(左)品嚐每日限量的山形拉麵。（圖／八大提供）

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▲詹姆士(右)、卓文萱品嚐各種拉麵。（圖／八大提供）

卓文萱透露之前曾在冬天去過山形，對當地的印象就是很冷、很美！「早上起床推開門看出去，一整片雪景，非常美，還有堆小雪人。」她俏皮分享當時還甚至想找草莓醬，想說看看會不會變成草莓挫冰？這次和詹姆士再訪山形，卓文萱坦言為了可以吃到更多美食，出發前有特別控制飲食，而此行最大的收穫就是跟大廚學到如何在超市購買食材，自製創意美食！「日本超市食材新鮮，種類又多，想吃什麼就拿什麼，也是一種海鮮富翁的概念。」

詹姆士對卓文萱的外景表現也大方給了99分的高評價，還發揮詹式幽默打趣說：「100分就有點太過分了！」他稱讚卓文萱很自然，「最主要是她對很多事情都有好奇心，對食物也很有自己的想法！而且她也喜歡吃東西！」

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