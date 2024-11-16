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Andy斷捨離9年房間「翻出家寧口紅」！　認了不捨：藏著許多回憶

記者王靖淳／綜合報導

情侶TouTuber眾量級Andy、家寧在上個月底發文宣布分手，雙方事後也創立各自頻道，並且定期更新。Andy今（16）日上傳新片分享「斷捨離」日前與家寧一起拍片的九年粉紅小套房，並於過程中找到一支對方的口紅，為此他有感而發表示：「每丟棄一樣物品，心裡充斥著百感交集...畢竟這個空間內藏著許多回憶。」

▲▼Andy。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲Andy拍片整理房間。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

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影片中，Andy透露，由於最近天氣轉涼，所以他開始整理冬天衣物，卻意外觸發徹底清理房間的念頭。他表示，過去的房間環境因心情複雜而變得雜亂無章，甚至自嘲自己是「能動一隻手就不想動二隻手」的懶人，不過這次他終於下定決心改變，因為目標是想讓思緒與空間變得更加簡單與清爽。

▲▼Andy。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲▼Andy坦言最近心情複雜，還找到一支家寧的口紅。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲▼Andy。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

在整理房間之前，Andy準備曬衣架與三個垃圾袋，分別用來分類回收物、垃圾以及要送朋友的物品。他還在過程中找到一支家寧的口紅，為此他建議觀眾遇到類似的物品時，可以選擇感謝物品並將它丟棄，或是還給原主人以表達感謝。對於這支過期的口紅，Andy選擇了丟棄，並幽默地表示，「拿回去還給原主人也怪怪的。」

經過八小時的整理，Andy成功完成房間的清潔，他也透露自己丟掉許多物品，唯獨留下了「對觀眾的愛」。他感性地向粉絲致謝，表示這九年來，大家陪伴他成長，讓這間粉紅套房充滿無數回憶。他坦言，清理的過程讓他百感交集，但依舊以歡樂的方式與觀眾分享，「這次我同樣用一貫歡樂開心方式呈現給大家，希望你們會喜歡喔。」

▲▼Andy。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲▼Andy解釋拍斷捨離影片的初衷。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲▼Andy。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

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眾量級, 網紅, 家寧, Andy, YouTuber

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