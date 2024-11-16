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李珠珢IG神隱突認「體況亮紅燈」！　變胖3公斤近況曝光

記者王靖淳／綜合報導

19歲韓職啦啦隊女神李珠珢，擁有甜美的外型，因此獲得「美得像AI」的稱讚，更因一支三振舞的影片爆紅，不過日前卻宣布與經紀公司APex comunications正式結束合約，未來動向受到外界關注，已久久未更新IG動態的她，今（16）日也難得更新近況，先是PO出兩段自拍影片，接著更透露自己生病、胖了三公斤。內容曝光後不久，立即掀起討論。

▲▼李珠珢（圖／翻攝自Instagram／my._.chuuu）

▲李珠珢。（圖／翻攝自Instagram／my._.chuuu）

透過李珠珢分享的自拍短片可見到，她將臉部分遮住，只露出眼睛，眼神明亮且專注，顯得溫柔而靦腆。她的妝容精緻，長髮柔順地垂落在肩膀附近，散發自然氣質。另一段畫面中，李珠珢坐在車內，直視遠方，臉上帶有淡淡的腮紅，表情平靜而專注。她身穿淺色上衣，脖子上還戴著一條項鍊。為此，她透露最近身體狀態不佳，因為感冒而影響了健康，還意外變胖3公斤，令她在鏡頭前感到些許壓力。

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▲▼李珠珢（圖／翻攝自Instagram／my._.chuuu）

▲李珠珢透露胖了3公斤。（圖／翻攝自Instagram／my._.chuuu）

事實上，李珠珢先前傳出在南韓遭球團冷凍，後來被眼尖網友發現，經紀公司APEX資料中，已經被列入退團成員的名單。根據南韓網站「Namu Wiki（나무위키）」（似維基百科）顯示，APEX上個月29日晚間更新旗下成員列表，新增數名新人，退役成員名單也有變動，其中包含李珠珢的名字，也註明她於2024年退團，先前退出的李多慧、邊荷律等人也都在同份名單中。消息曝光後，立即掀起球迷討論，許多人都對李珠珢的未來動向感到好奇。

▲李珠珢被列入退團名單中。（圖／翻攝自나무위키）

▲李珠珢被列入退團名單中。（圖／翻攝自나무위키）

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