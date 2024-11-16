輕生前看完《影后》！釣出謝盈萱：我們一起找答案 134字回覆超暖

記者潘慧中／綜合報導

謝盈萱向來以精湛演技備受肯定，最近在電視劇《影后》的表現更是令人印象深刻，還因此讓企圖輕生的粉絲轉念，這讓她百感交集地回覆對方的留言，「我想你是比薛亞之更勇敢的，你甚至勇敢到願意面對自己的脆弱～。」

▲謝盈萱暖心回覆本來想輕生的粉絲。（圖／翻攝自Instagram／yx_hsieh）



有網友最近在謝盈萱的Instagram貼文留言，以訴說心情，「把妳的最新的作品看完了。在我決定結束自己生命的夜晚。如果劇中的妳，都能在看背叛和不甘中，一步步看清現實真相，勇敢轉身，我覺得，也許我也可以。謝謝妳，給了我多活一天的勇氣。」

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▲謝盈萱在《影后》飾演製作人薛亞之。（圖／翻攝自Instagram／yx_hsieh）



對此，謝盈萱開頭就誇讚該網友比她飾演的角色「薛亞之」更勇敢，原因是對方至少願意面對自身脆弱，「辛苦你為了自己奮戰，辛苦你為了生存奮戰，這比起太多事情來說，更是無可比擬的力量。」

▲▼謝盈萱暖心鼓勵粉絲。（圖／翻攝自Instagram／yx_hsieh）



謝盈萱更以「親愛的你」呼喚該網友，「如果人的存在都有原因，我很希望我們能夠繼續一起在這輩子找到那個答案」，並謙虛表示自己才是要說謝謝的人，「你給了一個總是覺得自己不夠好的演員很溫柔的托舉。」

謝盈萱回應全文：

我想你是比薛亞之更勇敢的，你甚至勇敢到願意面對自己的脆弱～

辛苦你為了自己奮戰，辛苦你為了生存奮戰，這比起太多事情來說，更是無可比擬的力量。

親愛的你，如果人的存在都有原因，我很希望我們能夠繼續一起在這輩子找到那個答案。

而我才是要說謝謝的那個人～你給了一個總是覺得自己不夠好的演員很溫柔的托舉。

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