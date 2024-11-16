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睽違17年！接招合唱團登高雄飆中文　「懂買台味伴手禮」藍白拖帶上台

記者蕭采薇／綜合報導

英倫經典天團「接招合唱團」（Take That）終於回來了，他們16日在高雄流行音樂中心開唱，事前門票就已完售，有超過4500人一同共襄盛舉，迎接Take That睽違17年後再度登台。這同時也是團員們首次南下高雄開唱，讓樂迷們激動不已，難以置信夢想再度成真。

▲接招合唱團（Take That）高雄開唱。（圖／Live Nation Taiwan 提供）

▲接招合唱團（Take That）睽違17年再度來台，並首度在高雄開唱。（圖／Live Nation Taiwan 提供）

Take That一抵達機場就被大批歌迷熱情包圍，團員們超親民有求必應，簽名、自拍樣樣來，興奮之情明顯可見。三位成員蓋瑞巴洛（Gary Barlow）、馬克歐文（Mark Owen）及霍華唐納（Howard Donald）一開場先帶來熱血的《Greatest Day》現場尖叫聲立刻掀翻屋頂。

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蓋瑞巴洛開心大喊：「晚安，高雄，讓我聽到你們的聲音，準備好一起唱了嗎？」從洗腦金曲和歷年懷舊代表作一首都沒少外，人氣王馬克歐文不改幽默本色，直接拿出筆記小抄現學現賣，超有誠意中文問候：「晚安，高雄！你們好嗎？我們是Take That，謝謝！」演出近90分鐘，超過18首歌，高流宛如化身大型KTV包廂，喚起不少粉絲的青春回憶。

▲接招合唱團（Take That）高雄開唱。（圖／Live Nation Taiwan 提供）

▲接招合唱團在高雄開唱，並親切用中文問候粉絲。（圖／Live Nation Taiwan 提供）

Take That被BBC冊封「繼披頭四後最受歡迎的英國樂團」，堪稱英倫男團始祖Take That，一出道首支單曲《Do What U Like》裸上身養眼音樂錄影帶，瞬間擄獲了無數少女歌迷的心，再到近期歡慶30週年的巔峰之作《Everything Changes》狂賣全球超過300萬張。

這一路也譜出稱霸排行的招牌傳唱曲《Back for Good》、芭樂情歌《How Deep Is Your Love》、氣勢滂薄的《Patience》、重返榮耀的《Greatest Day》等。好評不斷的世界巡迴《Take That - This Life On Tour 2024》至今已超過70多場實力演出，橫跨歐洲、中東地區、亞洲，包括在高雄流行音樂中心完售開唱。

▲接招合唱團（Take That）高雄開唱。（圖／Live Nation Taiwan 提供）

▲接招合唱團寶刀未老，門票全數完售。（圖／Live Nation Taiwan 提供）

從氣勢如虹的開場曲《Greatest Day》三人站在巨型「Take That 」標誌Logo下，帥氣展開美好一晚，華麗舞台宛如一場歌舞大秀，接著首首連發的不敗神曲，像是重返90年代搭配浪漫薩克斯風《Everything Changes》、紅遍大街小巷的抒情曲《How Deep Is Your Love?》、Gary Barlow自彈自唱《A Million Love Songs》、回歸冠軍曲《Patience》一開口現場熱烈掌聲，觀眾也隨著音樂一同大合唱。

最暖的高潮橋段則是巡迴的主題曲《This Life》，演唱前Gary Barlow先開玩笑說：「我們都待在飯店裡休息，沒做什麼事情，但Mark可是有去逛街採買名產，我們來看看有什麼？」三人驚喜地把血拼戰績的台味伴手禮搬上台，包括揚名國際的珍珠奶茶、接地氣的藍白拖、童年玩物小豬撲滿跟有阿嬤袋之稱的「茄芷袋」等小物。

▲接招合唱團（Take That）高雄開唱。（圖／Live Nation Taiwan 提供）

▲接招合唱團帶來接連好歌。（圖／Live Nation Taiwan 提供）

三人一搭一唱對話、寵粉送周邊甚至互動大合照，逗得台下歌迷笑呵呵，最後在催淚三部曲《Back for Good》、噴灑紙花《Never Forget》、手機燈海《Rule the World》引來全場觀眾感動落淚，跟著激動大合唱，場面動容結束這美好的一夜，Gary Barlow深情道謝全場「最重要的就是謝謝你們，謝謝你們來參加這場演唱會，我們還會再相見的！」留下無限感動。

 

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