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「畢書盡前女友」發聲開撕舊愛！　交往期間劈腿、動手內幕全說了

記者王靖淳／綜合報導

歌手畢書盡最近被《鏡週刊》爆料遭前東家控告提前解約，甚至向他求償3000萬元，負面輿論甚至涉及老婆，他在第一時間透過經紀公司發聲表示針對不實謠言提告，消息曝光後受到外界的討論及關注。在沉澱2日的時間，畢書盡今（16）日再度直球回應保護愛妻。為此，他的前任也透過IG發文反擊了。

▲▼畢書盡（圖／翻攝自Facebook／Bii畢書盡）

▲畢書盡。（圖／翻攝自Facebook／Bii畢書盡）

畢書盡的前任發文揭露與他交往期間的不堪回憶，並針對對方過去在演藝圈的言行發表多項指控。她提到，畢書盡多次利用「保護家人」的形象來博取大眾同情，但實際上，卻以傷害前公司、同事的方式來保護自己。她強調，「每個人都有想要保護的人，非常合情合理，所以除了你家人以外的人，可以無所謂的利用跟毀謗？」並批評他將所有責任推給他人，卻忽視自身的選擇與行為。

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▲▼ 。（圖／記者王靖淳攝）

▲畢書盡前任在IG限動發文。（圖／翻攝自Instagram）

畢書盡的前任提及兩人交往期間的爭議，直指對方「劈腿」和「動手」等行為，並表示自己手中保有相關對話與證據，若對方否認，隨時歡迎對簿公堂。她認為，這些不堪的經歷已留下難以抹滅的痕跡，並質疑畢書盡在感情中的真心，「感情層面你對我有沒有過真心，或是後悔現在說都是多餘的，這是個人感受，每個人都可以有表達自己感受的權利。」她指責對方不斷試圖塑造委屈壓抑的形象，卻忽略自己曾經犯下的錯誤。

▲▼畢書盡前任發文

▲畢書盡前任控他交往劈腿、動手。（圖／翻攝自Instagram）

【畢書盡前女友IG限動全文】

我曾經對你說過的話，我再說一次，如果你想繼續賺演藝圈的錢，也代表你必須先表明受到傷害，才能合理化的告訴大家你做的一切都是為了保護家人，所以大眾很自然的把焦點集中在保護家人，覺得你真的很可憐。

每個人都有想要保護的人，非常合情合理，但你保護家人以及你那麼小的小孩的方式是傷害前公司、前老闆、前同事所有的人，然後再發文說你沒辦法再忍讓？所以除了你家人以外的人，都可以無所謂的利用跟毀謗？任何事都是自己的選擇，不需要推到別人身上，我們談戀愛到分手選擇不公開是我們的決定，新聞把我報導出來決定承認是你自己的選擇，所以跟前公司一點關係也沒有，如果你不想任何人都強迫不了你，不是嗎？

感情層面你對我有沒有過真心，或是覺得後悔，現在說都是多餘的，這是個人感受，每個人都可以有表達自己感受的權利。交往期間的劈腿、動手，我也不需要在這邊跟誰證明，如果真的沒發生過，歡迎你採取任何法律手段，人證、對話紀錄都準備好，你不會認為曾經犯過的錯不會留下任何痕跡跟紀錄吧！

至於棄養這題，當初的你是根本沒有要關心跟處理，才會有我跟學長去家裡把狗狗全部接走的這件事發生，我只能說被你信賴的學長人真的太好，也真的很衰的必須替你處理你不想處理的問題，不聞不問跟交給別人處理還是有很大的差別的，等於是丟給別人處理，你知道後續兩隻狗的去向嗎？你關心過誰領養了牠們嗎？答案是沒有，不管你多忙，飛到多少國家都不能成為你不聞不問以及不關心的藉口，有責任感、愛動物的人是不會像你這樣的。

文章裡說了很多愛，但要真的懂愛的人才有資格說這句話。你現在有多否認，真相慢慢浮現的時候你只會更難堪。沒有人想要毀了你或是傷害你，如果你沒有發新聞稿毀謗前公司，塑造你有多委曲多壓抑，這一切都不會發生，你太高估自己了，你真的對我們來說沒有那麼重要。

整篇文章我只同意一件事，希望你珍惜並感恩每一個舞台跟機會，好好專注在音樂上，真的有努力，歌好聽會反映在歌曲的流量上，與其賣慘還不如思考一下自己的未來，因為你現在的歌真的沒有很好聽，要不是每次有人告訴我你出新歌，我完全不知道，就是沒有中到這樣的程度，認清一下事實，繼續加油好嗎

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