LIVE／BLACKPINK Lisa闖天兔專機抵台！　《ETtoday》準時直播接機

記者吳睿慈／高雄報導

南韓天團BLACKPINK成員Lisa即將在17日於高雄巨蛋開唱，她過去在2023年隨著團體BLACKPINK巡演來到高雄世運開唱，當時吸引5萬人潮到場朝聖。時隔1年，她以個人身份來到高雄巨蛋舉辦「LISA Fan Meetup in Asia 2024」亞洲巡迴見面會，預計於16日搭乘專機訪台，《ETtoday》將全程直播一睹女神抵台風采。

▲BLACKPINK Lisa預計在16日搭專機抵台。（圖／翻攝自BLACKPINK Lisa官方IG）



Lisa於11月17日在高雄巨蛋舉辦「LISA Fan Meetup in Asia 2024」亞洲巡迴見面會，因天兔颱風攪局，許多粉絲擔心活動會受到影響，但根據主辦單位表示：「目前一切以主辦單位官方社群公告為主，現在沒有變更！」

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BLACKPINK自2023年結束團體巡演後，4位成員由Jisoo、Jennie、Rosé與Lisa在近1年內以個人solo形式專注於歌壇發展，皆交出亮眼成績單，團體約仍在YG娛樂手上，公司曾宣布她們預計在2025年合體展開巡演。

▲BLACKPINK Lisa個人巡演開跑。（圖／翻攝自BLACKPINK Lisa官方IG）



只是團體巡演開跑前，Lisa近來忙於個人巡演中，她11日先抵達新加坡、13日前往曼谷、15日則是在雅加達，緊接著台灣高雄站則是預計在17日登場。此趟訪台，她預計搭乘專機抵台，《ETtoday》也會全程直播，帶粉絲一睹女神抵台風采。