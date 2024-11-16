畢書盡遭前任酸：與其賣慘不如思考未來！　怒掀棄養寵物黑幕

記者王靖淳／綜合報導

歌手畢書盡最近與前東家鬧翻，不僅遭爆料提前解約，甚至還被求償3000萬元，負面輿論除了涉及老婆之外，更讓他過往在與舊愛交往期間劈腿、棄養寵物等黑歷史遭挖出，掀起網友關注及討論。為此，他的前任今（16）日也透過IG發文反擊，除了爆料對方棄養寵物的內幕之外，同時也無言表示：「與其賣慘，還不如思考一下自己的未來。」

▲畢書盡。（圖／翻攝自Facebook／Bii畢書盡）

談到棄養寵物的爭議，畢書盡的前女友在IG限動中透露，當初對方對家中兩條狗的安置漠不關心，導致她與友人不得不親自處理，「不管你多忙，飛到多少國家都不能成為你不聞不問以及不關心的藉口。」她痛批，真正有責任感與愛動物的人，不會如此冷漠對待寵物。

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▲畢書盡前任控他交往劈腿、動手。（圖／翻攝自Instagram）

畢書盡的前女友指責前任不斷試圖塑造委屈壓抑的形象，卻忽略自己曾經犯下的錯誤，直指對方的行為不僅是高估自己，更對事件發展負有不可推卸的責任，「如果你沒有發新聞稿毀謗前公司，這一切都不會發生。你太高估自己了，你真的對我們來說沒有那麼重要。」

▲畢書盡遭前任指控毀謗前公司。（圖／翻攝自Instagram）

畢書盡的前女友也在文中表達對對方音樂事業的看法，建議他應該珍惜每個舞台與機會，專注於音樂創作，而非透過賣慘來博取同情，「真的有努力，歌好聽會反映在流量上。與其賣慘，還不如思考一下自己的未來。」並直言，畢書盡的音樂未能打動人心，甚至透露若非朋友提醒，自己完全不知道對方有推出新歌，「就是沒有中到這樣的程度。」

▲畢書盡遭前任痛批在賣慘。（圖／翻攝自Instagram）

【畢書盡前女友IG限動全文】

我曾經對你說過的話，我再說一次，如果你想繼續賺演藝圈的錢，也代表你必須先表明受到傷害，才能合理化的告訴大家你做的一切都是為了保護家人，所以大眾很自然的把焦點集中在保護家人，覺得你真的很可憐。

每個人都有想要保護的人，非常合情合理，但你保護家人以及你那麼小的小孩的方式是傷害前公司、前老闆、前同事所有的人，然後再發文說你沒辦法再忍讓？所以除了你家人以外的人，都可以無所謂的利用跟毀謗？任何事都是自己的選擇，不需要推到別人身上，我們談戀愛到分手選擇不公開是我們的決定，新聞把我報導出來決定承認是你自己的選擇，所以跟前公司一點關係也沒有，如果你不想任何人都強迫不了你，不是嗎？

感情層面你對我有沒有過真心，或是覺得後悔，現在說都是多餘的，這是個人感受，每個人都可以有表達自己感受的權利。交往期間的劈腿、動手，我也不需要在這邊跟誰證明，如果真的沒發生過，歡迎你採取任何法律手段，人證、對話紀錄都準備好，你不會認為曾經犯過的錯不會留下任何痕跡跟紀錄吧！

至於棄養這題，當初的你是根本沒有要關心跟處理，才會有我跟學長去家裡把狗狗全部接走的這件事發生，我只能說被你信賴的學長人真的太好，也真的很衰的必須替你處理你不想處理的問題，不聞不問跟交給別人處理還是有很大的差別的，等於是丟給別人處理，你知道後續兩隻狗的去向嗎？你關心過誰領養了牠們嗎？答案是沒有，不管你多忙，飛到多少國家都不能成為你不聞不問以及不關心的藉口，有責任感、愛動物的人是不會像你這樣的。

文章裡說了很多愛，但要真的懂愛的人才有資格說這句話。你現在有多否認，真相慢慢浮現的時候你只會更難堪。沒有人想要毀了你或是傷害你，如果你沒有發新聞稿毀謗前公司，塑造你有多委曲多壓抑，這一切都不會發生，你太高估自己了，你真的對我們來說沒有那麼重要。

整篇文章我只同意一件事，希望你珍惜並感恩每一個舞台跟機會，好好專注在音樂上，真的有努力，歌好聽會反映在歌曲的流量上，與其賣慘還不如思考一下自己的未來，因為你現在的歌真的沒有很好聽，要不是每次有人告訴我你出新歌，我完全不知道，就是沒有中到這樣的程度，認清一下事實，繼續加油好嗎