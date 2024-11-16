鼓鼓甜蜜慶生大元！　「曬同框合照」吐10字高調放閃

記者王靖淳／綜合報導

女星大元（林艾璇）和歌手鼓鼓（呂思緯）愛情長跑長達11年的時間，男方在去年認愛，今年3月在演唱會上求婚成功。平時偶爾會在社群放閃的兩人，14日適逢大元35歲生日，鼓鼓也透過IG大方秀出兩人合照，並PO文送上祝福，「柱（祝）您生日快樂，青春永柱。」貼文及照片曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚。

▲鼓鼓放閃大元。（圖／翻攝自Instagram／gboyswag_official）

照片中，鼓鼓身穿一件紅白迷彩風的上衣，搭配淡粉色休閒長褲和白色球鞋。他頭戴鮮紅色針織帽，肩背小型斜背包，手持手機自拍，表情淡定且帶有自信。大元則穿著一件粉色寬鬆毛衣，搭配黑色九分牛仔褲和白色厚底運動鞋，整體風格相當休閒。她臉上戴著一副大黑框墨鏡，用右手撐著下巴，對鏡頭擺出酷帥與隨性的表情。照片背景是明亮的戶外街景，玻璃反射出路旁的樹木和建築物，替畫面增加層次與豐富感。

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▲鼓鼓求婚大元。（圖／翻攝自Instagram／gboyswag_official）

鼓鼓在文中祝福大元生日快樂，寫下「柱（祝）您生日快樂」，並搭配一個戴著墨鏡的表情符號，展現十足的幽默風格，緊接著還特別補充「青春永柱」，不只表達對大元的祝福，同時也展現出兩人甜蜜關係。貼文及照片曝光後，引發不少網友紛紛留言寫下，「閃到腰」、「幸福快樂」、「最可愛的你們」、「兩位都好看滿分」。