淋雨沒等到天后！BLACKPINK Lisa抵台1秒溜上車　粉絲苦守一天：太殘忍

記者吳睿慈／高雄報導

南韓天團BLACKPINK成員Lisa近來帶著全新巡演「LISA Fan Meetup in Asia 2024」開跑，從新加坡為起點站，17日即將在高雄巨蛋登場。她16日晚間搭乘專機抵台，8台保姆車接駕天后，其中一台甚至開上通道，方便讓她1秒上車離開現場。

▲BLACKPINK Lisa抵台1秒溜上車。（圖／記者劉亮亨攝）



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Lisa相隔1年來到台灣，主辦單位派出8台豪車接駕天后，工作人員目測20人到場，現場圍起紅龍，讓歌迷在後方等待，只是她此趟訪台班機並未公開，保鑣保護天后，打開4支黑傘，並把保母車開上正門口通道。

▲Lisa搭專機抵台，17日預計在高雄巨蛋開唱。（圖／翻攝自BLACKPINK Lisa官方IG）



現場雖有歌迷大喊「Lisa」，仍沒等到她探出頭打招呼的機會，她1秒溜上車，歌迷癡心等候落空。尤其是現場有位國中粉絲特地從台北趕下來，拿著專業攝影機很有毅力地在機場等了一整天，他看到主辦單位擋好擋滿，說出難過心聲「好殘忍」，最終沒看到天后一眼，與現場的粉絲們一起嘆著氣離開。

▲工作人員神似Lisa被認錯。（圖／記者劉亮亨攝）



另外，Lisa抵台也差點鬧出烏龍，現場有一位神似Lisa的工作人員探出頭，由於她的打扮與身形與藝人相似，導致全場粉絲搞錯人，所有人都驚呼「她有回頭」，但其實她只是工作人員並非藝人。Lisa預計17日在高雄巨蛋舉辦專場粉絲見面會。