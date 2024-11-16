ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

淋雨沒等到天后！BLACKPINK Lisa抵台1秒溜上車　粉絲苦守一天：太殘忍

記者吳睿慈／高雄報導

南韓天團BLACKPINK成員Lisa近來帶著全新巡演「LISA Fan Meetup in Asia 2024」開跑，從新加坡為起點站，17日即將在高雄巨蛋登場。她16日晚間搭乘專機抵台，8台保姆車接駕天后，其中一台甚至開上通道，方便讓她1秒上車離開現場。

▲▼BLACKPINK Lisa抵台1秒溜上車　豪車上通道接天后。（圖／記者劉亮亨攝）

▲BLACKPINK Lisa抵台1秒溜上車。（圖／記者劉亮亨攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

Lisa相隔1年來到台灣，主辦單位派出8台豪車接駕天后，工作人員目測20人到場，現場圍起紅龍，讓歌迷在後方等待，只是她此趟訪台班機並未公開，保鑣保護天后，打開4支黑傘，並把保母車開上正門口通道。

▲Lisa搭專機抵台。（圖／翻攝自BLACKPINK Lisa官方IG）

▲Lisa搭專機抵台，17日預計在高雄巨蛋開唱。（圖／翻攝自BLACKPINK Lisa官方IG）

現場雖有歌迷大喊「Lisa」，仍沒等到她探出頭打招呼的機會，她1秒溜上車，歌迷癡心等候落空。尤其是現場有位國中粉絲特地從台北趕下來，拿著專業攝影機很有毅力地在機場等了一整天，他看到主辦單位擋好擋滿，說出難過心聲「好殘忍」，最終沒看到天后一眼，與現場的粉絲們一起嘆著氣離開。

▲▼▲Lisa工作人員神似Lisa被認錯。（圖／記者吳睿慈攝）

▲工作人員神似Lisa被認錯。（圖／記者劉亮亨攝）

另外，Lisa抵台也差點鬧出烏龍，現場有一位神似Lisa的工作人員探出頭，由於她的打扮與身形與藝人相似，導致全場粉絲搞錯人，所有人都驚呼「她有回頭」，但其實她只是工作人員並非藝人。Lisa預計17日在高雄巨蛋舉辦專場粉絲見面會。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

推薦閱讀

本土劇組工作人員「房內激戰」被撞見！ 楊貴媚曝2人下場：很慘

本土劇組工作人員「房內激戰」被撞見！ 楊貴媚曝2人下場：很慘

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽哭了」！　鞠躬謝罪：我會處理好私事

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽哭了」！　鞠躬謝罪：我會處理好私事

輕生前看完《影后》！釣出謝盈萱：我們一起找答案 134字回覆超暖

輕生前看完《影后》！釣出謝盈萱：我們一起找答案 134字回覆超暖

「畢書盡前女友」發聲開撕舊愛！　交往期間內幕全說了

「畢書盡前女友」發聲開撕舊愛！　交往期間內幕全說了

快訊／畢書盡為愛妻發聲！沉澱2天反擊「錯付8年真心」：我要保護家人

快訊／畢書盡為愛妻發聲！沉澱2天反擊「錯付8年真心」：我要保護家人

陳建州看球賽「路人背後嗆4字酸爆」！PO網釣出大牙回應　2.5萬人朝聖

陳建州看球賽「路人背後嗆4字酸爆」！PO網釣出大牙回應　2.5萬人朝聖

辣模淚爆遭侵犯偷拍「男藝人群組瘋傳」！受害女達30人　下藥被撿屍

辣模淚爆遭侵犯偷拍「男藝人群組瘋傳」！受害女達30人　下藥被撿屍

兄弟跟老婆激情滾沙發！　胡宇威看完陳庭妮《影后》認：怪怪的

兄弟跟老婆激情滾沙發！　胡宇威看完陳庭妮《影后》認：怪怪的

張惠妹凌晨無預警開賣大巨蛋加開票！　「連跨年都有」粉絲嗨翻

張惠妹凌晨無預警開賣大巨蛋加開票！　「連跨年都有」粉絲嗨翻

篠崎泫被罵半年「跟毒蟲在一起」不忍了！交往Toyz關鍵曝：我很簡單

篠崎泫被罵半年「跟毒蟲在一起」不忍了！交往Toyz關鍵曝：我很簡單

淋雨沒等到天后！BLACKPINK Lisa抵台1秒溜上車　粉絲苦守一天：太殘忍

淋雨沒等到天后！BLACKPINK Lisa抵台1秒溜上車　粉絲苦守一天：太殘忍

憲哥無預警把KID換掉　現場引發爆哭　難過小鬼離世

憲哥無預警把KID換掉　現場引發爆哭　難過小鬼離世

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

本土劇組工作人員「房內激戰」被撞見！ 楊貴媚曝2人下場：很慘

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽哭了」！　鞠躬謝罪：我會處理好私事

輕生前看完《影后》！釣出謝盈萱：我們一起找答案 134字回覆超暖

「畢書盡前女友」發聲開撕舊愛！　交往期間內幕全說了

快訊／畢書盡為愛妻發聲！沉澱2天反擊「錯付8年真心」：我要保護家人

陳建州看球賽「路人背後嗆4字酸爆」！PO網釣出大牙回應　2.5萬人朝聖

辣模淚爆遭侵犯偷拍「男藝人群組瘋傳」！受害女達30人　下藥被撿屍

兄弟跟老婆激情滾沙發！　胡宇威看完陳庭妮《影后》認：怪怪的

張惠妹凌晨無預警開賣大巨蛋加開票！　「連跨年都有」粉絲嗨翻

篠崎泫被罵半年「跟毒蟲在一起」不忍了！交往Toyz關鍵曝：我很簡單

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

BLACKPINK Lisa, BLACKPINK, Lisa

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 詹姆士連吃20碗拉麵 　卓文萱不甩大買特買
  2. 李珠珢IG神隱突認「體況亮紅燈」！　變胖3公斤近況曝光
  3. 淋雨沒等到天后！BLACKPINK Lisa抵台1秒溜上車　粉絲苦守一天：太殘忍
  4. Andy斷捨離9年房間「翻出家寧口紅」！　認了不捨：藏著許多回憶
  5. 畢書盡遭前任酸：與其賣慘不如思考未來！　怒掀棄養寵物黑幕
  6. LIVE／BLACKPINK Lisa闖天兔專機抵台！　《ETtoday》準時直播接機
  7. 「畢書盡前女友」發聲開撕舊愛！　交往期間內幕全說了
  8. 鼓鼓甜蜜慶生大元！　「曬同框合照」吐10字高調放閃
  9. 《原少A2》畢業旅行即將展開　終於見到家人都哭了
  10. 《永夜》暗藏劇情逆轉7伏筆！「片尾演員表露餡」　網驚：細思極恐

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366